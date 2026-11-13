✍️ Inès Florimond, journaliste à Komune

9h45. Sous la pluie, sept personnes se retrouvent devant le ministère des Sports. Certaines portent un t-shirt jaune avec, dans le dos, « On se bat ensemble, on gagne ensemble ». D’autres tiennent une banderole violette sur laquelle est inscrit « Basket pour toutes ».

« On a écrit à plusieurs reprises, on a contacté Madame la Ministre Ferrari mais elle ne nous répond pas et aujourd’hui on aimerait lui remettre en personne ces pétitions ! », dénonce Johanna Wagman, chargée de plaidoyer sur les discriminations raciales et religieuses chez Amnesty International.

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Le collectif « Basket pour toutes » et L’ONG Amnesty International se sont rassemblés, ce mardi, pour déposer les pétitions signées par plus de 80 000 personnes contre l’interdiction du port de couvre-chef, qui empêche plusieurs joueuses de jouer en compétition officielle.

En 2022, la Fédération française de basket-ball (FFBB) a inscrit dans son règlement l’interdiction du port de tout équipement à connotation religieuse ou politique lors des compétitions officielles. Cette règle concerne les joueuses et les joueurs, mais aussi les entraîneurs et les arbitres. Une décision qui contraste avec l’évolution du règlement de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), qui a assoupli ses règles en 2017 pour autoriser certains couvre-chefs religieux sous conditions.

Lors des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’ONG a publié un rapport dans lequel elle a étudié les règlements sportifs des fédérations de football, basket-ball et volleyball de 38 pays européens. Le constat ? « La France était le seul pays où il y avait ce genre d’interdiction », révèle Johanna Wagman.

Le collectif « Basket pour toutes» et l’ONG Amnesty International devant le ministère des Sports ©Inès Florimond/ Komune

« Ça fait trois ans qu’on nous ignore »

À l’entrée du ministère, un agent de la sécurité arrête le groupe. « Tous les ministres sont convoqués aujourd’hui, il n’y a personne, mais on essaiera de faire remonter l’information. », explique-t-il avant d’accepter une lettre, contre l’interdiction, à remettre à Marina Ferrari, ministre des sports.

Le groupe s’attendait à ne pas être reçu : ce n’est pas leur première tentative. Après une pause photo et vidéo pour relayer leur action sur les réseaux sociaux, ils se dirigent vers le siège de la FFBB, à 14 minutes à pied.

« Ça fait trois ans qu’on sollicite la Fédération, qu’on demande un rendez-vous, qu’on demande à ce qu’il y ait une vraie consultation et ça fait trois ans qu’on nous ignore. La fédération fait comme si ce n’était pas sa responsabilité et il est temps qu’elle se confronte à ses licenciés. », dénonce Hélène, joueuse de basket et co-présidente du collectif Basket pour toutes.

Là encore, la porte reste fermée : la secrétaire du président Jean-Pierre Hunckler est absente. Puis, à la dernière minute, le groupe apprend qu’il sera finalement reçu par le directeur technique national Alain Contensoux. Une première après plusieurs lettres et mails envoyés.

« À la base c’était censé être ma fédération et là à chaque fois que j’y vais c’est pour des revendications, c’est un peu dommage », regrette Hélène en attendant d’être reçue.

L’entretien durera une trentaine de minutes mais restera secret. Les sourires se mêlent à la méfiance, « Ils nous ont écoutés, c’est une première depuis trois ans.»

Malgré plusieurs tentatives de contact, la FFBB n’a pas donné suite à nos sollicitations.

1 140 jours sans matchs officiels

Derrière cette mobilisation se trouve le collectif « Basket pour toutes », créé en 2023 par Hélène Bâ, Haïfa Tlili et Timothée Gautheriot. « Ça a été spontané, on s’est retrouvés et on a créé ce collectif pour défendre les joueuses exclues de la pratique et proposer des activités sportives pour ces joueuses qui sont exclues, en organisant des tournois et des compétitions. » explique-t-il.

Sur la page de Basket pour toutes un compteur affiche le nombre de jours, depuis la reprise des championnats le 23 septembre 2023, où les joueuses portant un couvre-chef sportif n’ont pas pu jouer de matchs officiels. Ce compteur affiche : 1140 jours.

©Inès Florimond/ Komune

Cela fait trois ans que le collectif « Basket pour toutes » lutte pour que cette interdiction soit révoquée. Dans le 93, plusieurs équipes ont disparu suite à l’interdiction, affirme Timothée Gautheriot. Il entraîne une équipe de senior féminines à Noisy-le-Sec. « Cette équipe n’a pas toujours existé, on a mené un gros travail pendant dix ans pour développer l’accès du sport et du basket à toutes à tous. Et au moment où on a eu une filière féminine complète et une équipe sénior, il y a eu cette interdiction. »

En 2023, près de 70 clubs de la région Ile-de-France ont signé une pétition à l’attention de la Fédération. « La seule réponse qu’on a eu, c’était une réponse répressive, s’insurge Timothée Gautheriot. La Région Ile-de-France a menacé tous les clubs qui avaient signé de leur retirer des financements.» L’entraîneur de Noisy-le-sec a notamment été suspendu.

De son côté, la Région Île-de-France « assume pleinement cette décision » de suspendre les aides aux clubs qui refusent d’appliquer le règlement fédéral. Et le souligne en gras dans sa réponse. Elle précise que son Vice-président, Patrick Karam, est intervenu « à la suite d’une alerte lancée par l’ancien président de la Fédération. »

La Région affirme qu’ « il ne s’agit pas de sanctionner des clubs pour avoir signé une pétition ou exprimé une opinion, mais de veiller au respect des engagements auxquels ils ont souscrit en bénéficiant de financements publics.»

Elle indique, aussi, que Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, a demandé un cadre légal national proscrivant les « couvre-chefs sportifs ». La Région estime que « L’État doit prendre ses responsabilités : les fédérations et les arbitres ne peuvent pas être laissés seuls pour défendre les règles communes sur les terrains. »

«Tu ne joues pas parce qu’on a décidé que tu ne jouerais pas»

L’interdiction pèse aussi sur les joueuses. Hélène a commencé le basket à cinq ans, « J’ai arrêté parce que c’était trop douloureux de faire les entraînements sans pouvoir faire les matchs et je ne voulais plus continuer à donner de mon temps, de mon énergie, de mon argent à une fédération qui ne respecte pas les droits fondamentaux.» En 2023, la joueuse réalise le documentaire, « Titulaires ». Dix athlètes de confession musulmane témoignent et partagent leur expérience, leur passion et leur vision du sport.

Plusieurs joueuses qui portent le voile décrivent une humiliation : se faire refuser l’accès au terrain en plein match. « Ça m’est arrivé que je me chauffe et à 3 minutes du début du match l’arbitre vienne me voir et me dise qu’il faut que j’enlève mon t-shirt à manche longue et mon hijab de sport pour pouvoir participer. Tout le monde t’a vu t’échauffer et tu ne joues pas, pas parce que tu n’as pas le niveau, pas parce que tu es blessée. Tu ne joues pas parce qu’on a décidé que tu ne jouerais pas », se remémore Hélène.

La création des tournois inclusifs

©Inès Florimond/ Komune

Face à l’interdiction, Basket pour toutes organise aussi des tournois inclusifs pour créer une « safe place » aux joueuses. Le samedi 24 octobre, 12 équipes s’affrontent au Centre sportif des poissonniers. Le collectif a travaillé avec la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT).

Toute la journée, les différentes équipes s’affrontent dans une ambiance animée. De la musique, des stands de nourriture… Les t-shirts « Basket pour toutes » sont aussi accessibles à la vente pour soutenir le collectif.

Sur le terrain, les baskets crissent. Les joueuses, portant le voile ou non, se donnent à fond pour remporter la compétition. Certaines se retrouvent à terre pour reprendre la balle, sur le côté les joueuses sur le banc conseillent de vive voix leur équipe. D’autres vérifient le tableau du classement, « On a encore une chance ! », rigolent certaines. L’équipe de Drancy est, finalement, la grande gagnante du tournoi.

« Ça me tenait à cœur de pouvoir jouer dans un endroit où il y a des filles comme moi qui vivent la même interdiction et qui continuent quand même de jouer et qu’il y a du niveau aussi chez nous », explique Djenna, 21 ans. L’étudiante a joué deux ans en club avant d’arrêter à cause de l’interdiction. Comme beaucoup de joueuses elle partage la frustration et la tristesse de cette situation, « je ressens un vrai manque de l’esprit d’équipe, de l’ambiance de match, d’aller aux entraînements après les cours. C’était une bulle qui nous changeait de notre quotidien. »

Un avis partagé par sa coéquipière Mariam, « Je mangeais basket, je dormais basket… Je faisais tout basket. Et là, le fait que je ne puisse plus jouer, ça fait mal au cœur. Je me dis aussi que c’est dommage, parce qu’il y a plusieurs filles qui portent le voile qui auraient pu aller beaucoup plus loin. »

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