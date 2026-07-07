✍️ Jeannette Marié, rédactrice en chef de Komune

Nous n’avions pas prévu d’écrire une nouvelle newsletter sur notre campagne de dons si vite. Mais depuis vendredi, nous avons reçu de mauvaises nouvelles financières.

Et pour être honnêtes avec vous, elles changent complètement la situation.

Il y a quatre jours, nous vous expliquions que nous voulions consacrer plus de temps à Komune, produire davantage de contenus et préparer la présidentielle de 2027.

Aujourd’hui, la question est plus simple : serons-nous encore là pour le faire ?

Soutenir Komune 💛

Depuis bientôt quatre ans, nous essayons de faire une chose : donner des faits, du contexte et des outils pour comprendre des sujets souvent réduits à des polémiques ou à des idées reçues.

Pourquoi la définition du racisme enseignée à l’école ne permet-elle pas toujours de comprendre le racisme ? Que va vraiment changer le Pacte européen sur l’asile et la migration ? Comment répondre à « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » ou à « Le RN est le seul à penser à notre sécurité » ? Que se passe-t-il réellement en Palestine ou au Soudan ?

Nous faisons ce travail parce que nous pensons qu’une démocratie a besoin de citoyens qui comprennent les enjeux qui traversent leur société.

Et nous sommes convaincues qu’à moins d’un an de la présidentielle, ce travail sera plus utile que jamais.

Mais aujourd’hui, nous traversons une situation financière critique.

Les prestations audiovisuelles et événementielles qui nous permettaient de maintenir le média à flot ne suffisent plus.

Sans soutien supplémentaire, Komune risque de fermer dans les prochains mois.

C’est difficile à écrire, parce que, franchement, le timing est mauvais.

Les sujets que nous décryptons depuis quatre ans, immigration, racisme, extrême droite, identités, désinformation, sont précisément ceux qui vont structurer la campagne présidentielle.

Et nous avions prévu beaucoup de choses pour cette période : des décryptages des programmes, des interviews inédites, des reportages et des outils pour répondre aux récits simplistes qui ne manqueront pas de circuler.

Nous n’avions simplement pas prévu de nous demander si le média serait encore là.

Vous n’êtes pas encore abonné.e ? ⬇️

Ce qu’il nous faut aujourd’hui

Notre premier objectif est désormais clair : 300 soutiens mensuels d’ici fin juillet. 💛

Ce cap nous permettrait de sécuriser les prochains mois, de consacrer tout notre temps au média et d’être au rendez-vous de la présidentielle de 2027.

Si notre travail vous a déjà aidé à comprendre un sujet, à déconstruire une idée reçue ou à avoir une conversation difficile avec un proche, vous pouvez nous aider à continuer.

Même 4 € par mois, l’équivalent de deux cafés, peuvent faire une vraie différence.

Et si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, un partage de cette campagne nous aide déjà énormément.

Parce que, malheureusement, la désinformation, elle, sera bien au rendez-vous de la présidentielle. Nous, on aimerait aussi.

Soutenir Komune 💛