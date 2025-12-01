✍️ Hannah El Matribi, stagiaire journaliste



Le samedi 15 novembre 2025, le ministère de l’Intérieur britannique a annoncé un plan de réformes restreignant fortement les droits des demandeur·se·s d’asile et des réfugié·e·s.

Quelles sont les principales mesures annoncées ?

Sur la protection des réfugiés (liste non-exhaustive) :

Le statut de réfugié est désormais accordé pour 30 mois , renouvelable uniquement en cas de « besoin continu », au lieu de 5 ans auparavant.

L’accès à un titre de séjour permanent n’est possible qu’après 20 ans sur le territoire.

Le regroupement familial est restreint.



Sur l’aide matérielle :

Le soutien financier et l’hébergement ne sont plus garantis automatiquement : ils deviennent soumis à l’appréciation des autorités, qui peuvent décider de les accorder ou non dans certaines limites, et les retirer en cas de “non-coopération”.

Les personnes en capacité de participer à leur propre prise en charge devront le faire. Cette mesure pourrait conduire à la saisie de bijoux ou d’autres objets de valeur.

Les hôtels sont progressivement supprimés au profit de grands centres, y compris dans des zones militaires.

Sur les expulsions :

Les expulsions sont accélérées vers un plus grand nombre de pays.

Les expulsions de familles sont facilitées.

Le plan prévoit aussi des expulsions vers des pays tiers dits « sûrs », un mécanisme comparable à ce qui avait été envisagé (puis annulé) avec les expulsions vers le Rwanda. Un pays tiers « sûr » est un pays autre que celui où une personne demande l’asile. Les autorités le considèrent comme suffisamment protecteur pour y renvoyer une personne sans que sa vie ou ses droits fondamentaux ne soient menacés. Une appréciation largement contestée par de nombreuses organisations de défense des droits.

Des sanctions diplomatiques pourront viser les pays refusant de reprendre leurs ressortissants. À ce jour, la République Démocratique du Congo, la Namibie et l’Angola figurent parmi les pays pouvant faire l’objet d’une suspension de visa pour leurs ressortissants.

Le gouvernement souhaite également réinterpréter certaines normes internationales, notamment les articles 3 et 8 de la CEDH (Convention européenne des droits de l’Homme). Par exemple, l’interdiction d’expulser vers un pays où une personne risque la torture ou des traitements inhumains (art. 3 CEDH) pourrait être assouplie pour les personnes considérées comme « criminelles ».

Ces idées ne sont pas nouvelles et séduisent également une partie de la droite et de l’extrême droite françaises. Le RN défend par exemple la suppression du droit du sol, le durcissement des conditions de regroupement familial, l’extension de la rétention administrative (mesure qui permet à l’État de placer un étranger dans un centre fermé afin de préparer son expulsion) ou encore la suppression de l’aide médicale d’État.

Conséquences : des effets humains graves

Selon Sarah Teffene, juriste dans une ONG spécialisée en droit d’asile en Angleterre, même si les mesures ne sont pas encore pleinement appliquées, leurs conséquences s’annoncent désastreuses. Elle rappelle que la dignité humaine devrait être au centre des politiques migratoires : les réfugié·e·s sont avant tout des personnes fuyant des situations dramatiques, en quête de sécurité et de stabilité.

La généralisation des statuts temporaires (durant 30 mois) crée une angoisse permanente : ne pas savoir si l’on pourra rester rend toute projection dans l’avenir impossible et impacte gravement la santé mentale. Dans ces conditions, une intégration durable devient illusoire : Comment travailler, étudier ou se projeter, sans savoir si l’on pourra rester au terme de ces 30 mois ? Et se retrouver à se poser cette même question pendant 20 ans.

La diminution des aides et de l’hébergement augmente également les risques d’exploitation. En l’absence de soutien, les demandeurs d’asile seront contraints de dépendre de réseaux informels, avec un risque accru de travail forcé, d’abus ou de violences, les plaçant dans des situations d’extrême vulnérabilité.

Des conséquences humaines dévastatrices

Ces réformes s’inscrivent dans un climat très tendu au Royaume-Uni, marqué par la montée de l’extrême droite. En 2024, des manifestations et émeutes ont ciblé des hôtels hébergeant des réfugié·e·s, et même des avocat·e·s spécialisée·s en droit d’asile.

Tommy Robinson, figure de l’extrême droite britannique, joue un rôle central dans ces mobilisations via les réseaux sociaux. Notamment en septembre 2025, à la suite de ses appels à manifester, une grande manifestation anti-immigration à Londres a réuni des milliers de personnes. Lors de ces rassemblements, les slogans appelant à « protéger les femmes et les enfants » étaient en décalage avec les faits : les cortèges comptaient peu de femmes, des contre-manifestantes ont été insultées et plusieurs participants étaient déjà connus des services de police.

Manifestation anti-immigration du 14 septembre 2025 à Londres.

L’été 2024 a également été marqué par une semaine d’émeutes dans plusieurs grandes villes, déclenchée par une rumeur selon laquelle un mineur responsable de la mort de trois jeunes filles serait un “homme musulman arrivé en bateau”. Le juge a finalement rendu publique son identité pour calmer la situation : il s’agissait en réalité d’un Britannique. Cet épisode illustre à quel point la désinformation alimente les violences racistes en Angleterre.

Une politique justifiée par un faux discours de protection

Le gouvernement britannique justifie ses politiques migratoires par “la lutte contre la traite des êtres humains” via les réseaux de passeurs. En prétendant combattre les réseaux criminels, il s’attaque surtout aux personnes migrantes, notamment via la lutte contre les « small boats » (bateaux pneumatiques utilisés pour traverser la Manche).

Or, ces mesures risquent au contraire de renforcer l’immigration irrégulière et d’enrichir les passeurs.

La suspension du regroupement familial en septembre 2025 illustre cette contradiction : en supprimant l’une des rares voies légales d’entrée, l’État pousse les familles à recourir à des routes irrégulières, plus dangereuses. Ainsi, sous couvert de protection, ces politiques produisent l’effet inverse : elles mettent davantage de vies en danger.

La déshumanisation et la mise en danger franchissent d’ailleurs un nouveau seuil. Dans le cadre de leur coopération contre l’immigration, la France et le Royaume-Uni étudient la possibilité de tester un dispositif destiné à empêcher les traversées de la Manche, en immobilisant les embarcations au moyen de filets bloquant les hélices.

Amnesty International qualifie cette pratique de « dangereuse et irresponsable». Le ministère de l’Intérieur n’a pas, à ce stade, confirmé ces informations.

