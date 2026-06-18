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Marie-Lou J
4d

Je n’avais jamais ressenti de racisme vis à vis de qui que ce soit. Jusqu’au jour où où on m’a classé dans la famille blanche de la société française. Je suis moi simplement habitante de cette terre la partageant avec les terriens. Je ne suis que de passage sur la terre et la partage avec les humains.

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