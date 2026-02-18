✍️ Anna Jégo, présidente de Komune et journaliste en herbe

Noël 2025. Dans des milliers de familles françaises, la même scène se répète. Au milieu du repas, une discussion démarre : Gaza, violences policières, boycott, port du foulard. Et en quelques minutes, l’atmosphère bascule. Un frère qui s’emporte, une mère qui se renferme, un père qui lâche : “on peut plus rien dire”.

Selon un sondage Ifop publié en 2023, 73 % des Français déclarent avoir déjà vécu des tensions lors des repas de Noël. Mais ces tensions portent rarement sur l’ISF ou les retraites. Ce sont les questions de racisme, de discriminations, de justice sociale qui font exploser ces repas.

Ce phénomène n’est ni anecdotique ni seulement générationnel. Il révèle une transformation plus profonde de la nature des conflits. Comme l’a montré la sociologue Eva Illouz, les désaccords contemporains ne portent plus seulement sur des opinions ou des intérêts, mais sur des valeurs morales vécues comme constitutives de l’identité. Autrement dit, parler de racisme en famille ne relève plus d’un débat d’idées. C’est toucher à la manière dont chacun se perçoit comme quelqu’un de moral, une “bonne personne”. Et c’est précisément là que tout se crispe.

Quand le désaccord devient une mise en cause morale

Pour comprendre ce qui se joue concrètement dans ces scènes-là, je pars de mon propre cas. Parce qu’un soir, à table, une discussion a dégénéré et j’ai ressenti quelque chose d’assez brutal : comme si je devenais étrangère aux miens. Et mon cas n’a rien d’exceptionnel, au contraire, il est banal.

J’ai 30 ans, je suis présidente de Komune, un média qui décrypte la société avec un regard antiraciste. Et pendant un repas de famille en cette fin d’année 2025, mon frère explique que, selon lui, les meilleures clémentines viennent d’Espagne et d’Israël. Je lui réponds, presque machinalement, que j’espère qu’il choisit celles d’Espagne. Il me demande pourquoi : je parle du boycott des produits israéliens.

La réaction est immédiate “Ça sert à rien, on n’a aucun pouvoir.” puis il s’énerve :

“Tu es chiante, tu te prends pour qui ? Tu juges tout le monde. Avec toi, on peut plus rien dire ni rien faire depuis que tu as ton association là.”

Dans ce “on”, il met la famille au sens large. Comme s’il y avait un “eux contre moi” et comme si je les mettais tous en accusation.

Quelques mois plus tôt, ma mère m’avait confié une phrase qui m’avait déjà frappée de la même manière que le “eux contre toi” : “Avec ton travail et les gens que tu fréquentes, tu vas vite ne plus nous trouver intéressants, nous prendre pour des ploucs.”

Cette scène dit énormément de choses. Pas tant par son contenu que par ce qu’elle déclenche.

Elle ne portait pas directement sur le racisme. Elle parlait de boycott, de consommation, de génocide. Mais ce qui s’y est joué est exactement ce qui se joue, presque systématiquement, dès que la question du racisme apparaît en famille : un sentiment de mise en accusation morale, une bascule affective, un “nous contre toi”.

Ce même mécanisme, je l’ai retrouvé mille fois ailleurs. Une blague “maladroite” sur les Chinois. Une phrase sur “les immigrés qui profitent du système”. Un silence gêné quand je relève quelque chose.

À chaque fois, la discussion ne porte plus sur ce qui est dit, mais sur ce que je suis “en train de faire subir aux autres en le disant” car c’est immédiatement entendu comme : “tu n’es pas quelqu’un de bien”. Même quand ce n’est pas du tout l’intention.

Eva Illouz parle de politisation des affects : dans des familles aujourd’hui moins institutionnelles mais surinvesties affectivement, les conflits politiques circulent moins par des arguments que par des émotions. La politologue Anne Muxel explique que : la transmission politique familiale est largement implicite, affective, souvent silencieuse. Et c’est précisément pour ça que, quand un désaccord devient explicite, il est vécu comme une rupture.

Le fameux “on peut plus rien dire” ne signifie donc pas nécessairement un rejet de l’antiracisme ou du boycott. Il signifie ici autre chose : je ne supporte pas l’idée d’être évalué moralement par toi. C’est un refus d’être placé dans la position de la mauvaise personne. Et dès que la dignité est touchée, les défenses s’activent : colère, retrait, agressivité.

La reconnaissance familiale en jeu

Dans la famille, on n’attend pas seulement de l’amour. On attend une reconnaissance particulière, intime, presque inconditionnelle. Être reconnu comme un bon parent, un bon frère, une personne respectable aux yeux des siens.

Le philosophe Axel Honneth parle de reconnaissance pour désigner ce besoin fondamental d’être confirmé dans sa valeur par les autres. Dans la sphère familiale, cette reconnaissance est centrale. Quand elle vacille, c’est toute l’estime de soi qui est touchée.

Quand une discussion bascule sur “tu nous juges”, ce qui est entendu, c’est : tu ne nous reconnais plus comme des gens bien. La phrase de ma mère “tu vas vite ne plus nous trouver intéressants” dit exactement ça. Ce n’est pas la peur d’un désaccord politique. C’est la peur de perdre une reconnaissance affective.

Anne Muxel a montré que de nombreuses familles mettent en place des stratégies pour protéger les liens de la politique : le silence, le tabou, le non-dit. On ne dit pas pour qui on vote, on change de sujet. Dans ces cas, la famille compte plus que la politique.

Mais ces stratégies fonctionnent mal quand les sujets touchent au racisme ou aux discriminations. Parce qu’ils ne relèvent pas d’un simple choix électoral qu’on peut garder pour soi. Ils traversent les pratiques quotidiennes, les mots, les blagues. Et surtout, ils posent une question impossible à contourner : qui suis-je moralement ?

Le capital culturel comme pouvoir invisible

Dans mon cas, une autre dimension se superpose.

Même si je gagne moins que mon frère entrepreneur, je maîtrise aujourd’hui des codes, des références, un vocabulaire socialement valorisé sur mes sujets : racisme systémique, boycott, privilège blanc, décolonial, etc. Ce langage n’est pas neutre.

Comme l’a montré Pierre Bourdieu, les échanges linguistiques sont aussi des rapports de pouvoir symbolique. Celui qui maîtrise les mots légitimes est spontanément perçu comme celui qui sait. Et ce pouvoir est d’autant plus fort qu’il est invisible, méconnu comme tel.

Ce que Bourdieu appelait le capital culturel n’est pas une qualité individuelle. C’est le produit de trajectoires sociales inégales.

Avec mon frère, ces trajectoires ont longtemps été communes. On a grandi ensemble, dans la même maison, avec les mêmes références. Pendant des années, il a été mon modèle. J’avais les mêmes ambitions que lui, les mêmes avis sur presque tout. Son regard compte encore beaucoup pour moi, même si nos trajectoires et nos positions ont largement divergé.

À mesure que nos parcours se sont individualisés, nos univers sociaux se sont progressivement éloignés.

Lui est entrepreneur dans le BTP, moi j’ai bifurqué vers la tech puis les médias. On ne fréquente plus les mêmes espaces, on n’est plus exposés aux mêmes discours, on ne traverse plus les mêmes conflits.



Ce qui compte, ce sont les environnements sociaux dans lesquels on évolue, les normes qui y circulent, et ce qu’ils encouragent ou non à regarder au-delà de ce qui nous concerne directement.

Dans son quotidien professionnel, le racisme, le boycott, les privilèges blancs ne sont pas des sujets débattus, légitimés ou valorisés. Ils ne font pas partie des conversations ordinaires. Et quand ces thèmes surgissent, portés par quelqu’un qui maîtrise plus les mots, les concepts, les références, ils peuvent être ressentis comme une intrusion, voire comme une mise à distance.

On ne se dit pas frontalement : “il ou elle a plus de capital culturel que moi”. On ressent plutôt un malaise diffus, une impression de disqualification, une sensation de ne pas avoir les bons mots au bon moment. Et ce mécanisme-là, je le comprends très bien. Parce que je le vis aussi.

Depuis que je travaille dans ces milieux, je me retrouve entourée presque exclusivement de personnes qui ont fait de grandes études et savent manier les concepts, débattre, argumenter. Moi, j’ai fait des études courtes, et, régulièrement, je ressens ce décalage : le sentiment de ne pas avoir le bon vocabulaire, la bonne culture, de dire les choses “moins bien”, d’être un peu bête, pas tout à fait légitime. C’est un complexe que je travaille en permanence.

Alors quand je vois mon frère se raidir face à certains mots, à certaines manières de parler, je sais très bien ce que ça fait. Je sais ce que produit ce sentiment d’infériorité symbolique, même quand personne ne cherche consciemment à humilier.

Pour mon frère et plus largement pour beaucoup de gens, le vocabulaire antiraciste peut fonctionner comme un langage “d’en haut”.

“On peut plus rien dire” peut aussi vouloir dire : on n’a plus le droit de parler comme on parle sans être rabaissé.

Le conflit n’est donc pas seulement politique : il est linguistique et profondément social.

Dans ma famille, tout le monde sait que j’ai une entreprise depuis plusieurs années. Pourtant, mes proches continuent de parler de mon “association”. Ce n’est pas qu’une association serait “moins bien”. Mais dans leur bouche, je sais très bien ce que ça signifie : quelque chose de pas vraiment concret, pas un vrai travail, un truc militant, pas tout à fait la vraie vie.

Et ce, alors même que mon père a eu son entreprise et que mon grand frère en a une aujourd’hui. C’est donc pas un problème de compréhension ni un simple malentendu. C’est un classement social.

La blanchité et le confort de ne pas s’inquiéter

Ces réactions ne tiennent pas seulement à une peur du mépris de classe ou à un déplacement des statuts symboliques. Elles tiennent aussi au fait que les discours antiracistes viennent toucher à un privilège fondamental : celui de ne pas avoir à s’inquiéter du racisme.

Pouvoir dire “ça sert à rien”, pouvoir détourner le regard, pouvoir considérer que ces questions ne nous concernent pas directement.

La chercheuse américaine Robin DiAngelo parle de fragilité blanche pour décrire ces réactions défensives comme la colère, le silence, la fuite, qui apparaissent quand le confort racial est bousculé. Comme le rappelle aussi Estelle Depris, notre société ne nous apprend pas à être antiracistes. Nommer le privilège blanc, c’est forcer à reconnaître une injustice dont on bénéficie et cette reconnaissance est, pour beaucoup, insupportable.

Dire “on n’a aucun pouvoir” devient alors une stratégie de protection. Si je n’ai aucun pouvoir, je n’ai aucune responsabilité morale. Insister sur le boycott ou l’engagement peut être entendu comme : si tu ne le fais pas, tu es complice. Et cette idée-là est trop lourde à porter.

Le genre du conflit : quand la petite sœur parle

Je ne suis pas certaine que mon frère aurait réagi de la même manière face à un homme. D’ailleurs, mon petit frère, qui allait encore plus loin dans l’argumentation, n’a suscité aucune réaction.​

La “petite sœur” qui parle ne vient pas seulement questionner le racisme, elle bouscule aussi un scénario familial très ancien. En famille, on rejoue souvent, presque automatiquement, les rôles distribués dans l’enfance : l’aîné responsable, le médiateur, la petite sœur, celle qui écoute celui qui sait. Beaucoup d’adultes décrivent ce décalage : ils peuvent être très autonomes dans leur vie, mais, en famille, ils ont l’impression de redevenir ados, avec les mêmes places, les mêmes réparties, les mêmes tensions.

Dans ce cadre-là, ma prise de parole ne vient pas de nulle part : elle arrive avec un nouveau rôle : la petite sœur qui ne s’occupait pas de politique ou de donner son avis devient celle qui questionne les habitudes, et ça déstabilise un équilibre qui fonctionnait sans être nommé. Ce n’est pas une volonté consciente de me rabaisser, c’est plutôt une résistance à voir bouger des places qui confortaient tout le monde.

La tension autour de cette parole est donc à la fois marquée par le genre et par ces rôles fixés très tôt. Le fait que ce soit une femme, plus jeune, qui formule un désaccord moral accentue le sentiment de menace, mais il s’appuie sur quelque chose de plus large : la difficulté, pour beaucoup de familles, à laisser les enfants devenus adultes redéfinir leur place et ce dont on peut parler ensemble.

Et moi aussi, je peux être le problème. Je suis une femme blanche de 30 ans : je peux choisir quand ces sujets entrent dans ma vie. Je peux les amener à table, au milieu d’un repas, dans une famille qui n’a rien demandé. Je peux débarquer avec mes mots, mes références, mon vocabulaire légitime, et faire comme si c’était neutre. Alors que ça ne l’est pas.

Je peux dire que je ne juge pas et être entendue comme jugeante. Je peux croire que j’ouvre une discussion et produire de la disqualification. Je peux parler de justice, et exercer du pouvoir sans m’en rendre compte. Et cette part-là, je dois aussi la regarder.

Me dire ça, ne veut pas dire renoncer à parler de racisme, ni relativiser les violences, ni accepter les blagues ou les silences. Mais ça m’oblige à tenir une tension inconfortable : parler sans me penser hors du problème et accepter que je sois prise, moi aussi, dans les rapports de pouvoir que je décris.

Alors, comment faire ?

Je me demande à quel moment ça bascule.

Quand j’ouvre la bouche à table, est-ce que je cherche à partager quelque chose ou à me prouver que je suis du “bon côté” ?

En tant que Blanche, j’arrive avec des mots, des lectures, des concepts que ma famille n’a pas choisis. Et surtout, j’arrive depuis une position qui me permet d’introduire ces sujets sans qu’ils engagent directement ma sécurité, mon corps ou mon emploi. Tant que c’est le cas, je parle depuis le confort du privilège.

Qui m’a donné ce droit ? Qui m’a autorisée à transformer ces repas en terrain d’intervention morale, comme si c’était évident, comme si c’était neutre ? Est-ce que je mets autant d’énergie à écouter celles et ceux qui vivent le racisme qu’à corriger ceux qui ne le voient pas ? Ou est-ce que je parle surtout pour ne pas me confondre avec eux, pour me distinguer, pour m’acheter une cohérence ?

Je ne sais pas où s’arrête la responsabilité et où commence la mise en scène. Est-ce que je leur en veux de ne pas voir ce que je vois, ou est-ce que je m’en veux à moi d’avoir mis si longtemps à le voir et que c’est plus simple de retourner cette gêne contre eux ?

Je n’ai pas de réponse nette. Je sais seulement que le silence m’inquiète, et que ma voix, parfois, m’inquiète aussi. Alors je reste là, dans cet entre-deux inconfortable : parler sans me croire irréprochable, accepter de me tromper de ton, de moment, de cible, reconnaître que je fais partie du problème autant que de la conversation.

Si parler de racisme fait si mal en famille blanche, ce n’est pas parce que le sujet est conflictuel. C’est parce qu’il touche exactement à l’endroit où chacun, moi comprise, a le plus besoin d’être reconnu.



Cet article résonne-t-il avec votre expérience ou vos observations ?

Laissez un commentaire.





Un nouvel épisode de notre émission du Bingo de Komune est sorti ! 🔥



Rania Kissi, juriste et ancienne enfant placée, nous raconte l’Aide sociale à l'enfance (ASE) de l’intérieur. Les anniversaires oubliés, le racisme présent dans le système, les questions d’ado sans réponses ou encore la sortie brutale à 18 ans, quand tout s'arrête.



Pour regarder ou écouter l’épisode : https://linktr.ee/komunemedia



On a besoin de vos dons pour continuer de développer notre travail. Vous pouvez nous soutenir juste ici ⬇️

Nous soutenir 💛

Merci et à très vite !