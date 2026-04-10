✍️ Laëtitia Frolleau, journaliste à Komune

En 2023, 1,6 million d’euros ont été levés pour soutenir le policier qui a tué Nahel Merzouk à Nanterre. De l’autre côté, pour les familles des victimes, les factures s’accumulent et elles ne s’arrêtent pas au deuil. Honoraires d’avocats, séances chez le psy, arrêts de travail, de nombreux frais qui peuvent rapidement plonger une famille, déjà brisée, vers la précarité. C’est ce constat qui a poussé deux militantes antiracistes, étudiantes et créatrices de contenus à lancer une cagnotte solidaire.

©komune média

Début mars, Karelle et Sarah, connues sur Instagram sous les pseudos @karelleaimetout et @saralaskaa ont mobilisé leurs abonnés autour d’une cagnotte : “1 euro contre les violences policières” dans l’objectif de soutenir au moins 6 familles de victimes.

En quinze jours, elles avaient déjà récolté la moitié de la somme visée.

La cagnotte, qui a atteint son objectif de 60 000 euros avant la fin du mois de mars, est prolongée encore pendant le mois d’avril. Chaque palier supplémentaire de 10 000 euros permettra de soutenir une nouvelle famille.

Le lien de la cagnotte : 1 EURO CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

L’interview vidéo de Sarah et Karelle sur Komune ⬇️

@komune.media Komune on Instagram: "Pour soutenir les familles touchées par l…

L’objectif de la cagnotte est d’aider les familles à faire face aux frais engendrés par le drame qu’elles ont vécu. Ce sont les familles qui choisissent comment dépenser cet argent, les situations étant toutes différentes : frais de justice, frais d’enterrement, suivi médico-psychologique, ou tout simplement compenser la perte d’un emploi lié au deuil.

Un petit geste, mais un grand soutien

Au 31 mars 2026, derrière des petits dons de 1, 2, 5 ou 10 euros de chacun, plus de 60 000 euros ont déjà été récoltés.

« Dans l’idéal, on aimerait bien que chaque famille reçoive au moins 10 000 euros. Sur insta, j’ai déjà reçu d’autres demandes de familles » dit Karelle.

Dans les commentaires de la cagnotte Leetchi, les messages sont nombreux.

« Super initiative merci pour les familles… Ma famille et moi avons vécu cette épreuve et financièrement c’était très compliqué », témoigne une personne.

La double peine

Il y a quelques jours, le policier accusé de la mort de Olivio Gomes tué lors d’un contrôle dans les Yvelines en 2020, a été condamné à 10 ans de prison. Selon un recensement du Monde, seul un policier en 1999, et un gendarme en 2023, ont été condamnés pour un homicide volontaire commis en service.

@loopsider Loopsider on Instagram: "L'ancien policier de la brigade anticr…

Une condamnation historique en France, mais qui ne remboursera pas 6 ans d’attente, de frais et sûrement d’épuisement. C’est ce que beaucoup pourraient appeler la double peine. Subir la violence, puis survivre avec ses conséquences.

Lors de ce procès, aux côtés de la famille d’Olivio, d’autres familles endeuillées étaient là, par solidarité.

C’est ce même élan que Karelle et Sarah ont voulu créer en sensibilisant celles et ceux qui désirent agir concrètement.

6 familles soutenues

C’est après avoir pris contact avec Le Réseau d’Entraide Vérité et Justice, qui accompagne les proches de victimes de violences policières dans leurs démarches et leur combat pour la vérité, que Karelle et Sarah ont pu échanger avec les six familles qu’elles soutiennent.



Pour en savoir plus sur l’histoire de ces familles ⬇️

Parmi elles, la famille de Yanis, mort en 2021 à Saint-Denis.

Le 14 avril de cette année-là, ce jeune homme à moto est poursuivi par la BAC avant d’être percuté par un véhicule.

Il restera 49 jours dans le coma avant de mourir de ses blessures. Aujourd’hui, sa famille attend toujours.

Ces histoires n’ont pas toujours fait la une, certaines de ces affaires ont été classées sans suite, d’autres attendent encore un procès. Ce que la cagnotte veut offrir à ces familles, c’est au moins ça, une victoire concrète, immédiate, là où la justice tarde ou ne dit rien.

Et ailleurs dans le monde ?

Aux États-Unis, autour du mouvement Black Lives Matter, plusieurs initiatives similaires ont permis de soutenir directement les proches de victimes.

Les cagnottes GoFundMe pour les familles de Breonna Taylor « Justice for Breonna Taylor » (6,8M) et d’Ahmaud Arbery « Supporting the Mother of Ahmaud Arbery » montrent qu’une communauté mobilisée peut apporter un vrai soutien financier et moral, là où la justice ne répond pas toujours favorablement.

C’est exactement ce pari que font Karelle et Sarah en France.

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