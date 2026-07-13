✍️ Jeannette Marié, rédactrice en chef de Komune

Depuis des mois, on entend la même chose. « Franchement, je suis complètement perdu. »

Entre les programmes, les débats télé, les réseaux sociaux, les déclarations qui se contredisent et les polémiques qui s’enchaînent, il devient difficile de savoir ce que proposent réellement les candidat·es.

Et quand on cherche des réponses, on se rend compte qu’elles sont éparpillées partout. Qui propose quoi ? Qui a vraiment porté ces mesures ? Qui les a déjà votées ? Qu’est-ce qui relève de la promesse… et qu’est-ce qui a déjà été fait ?

Et puis, il y a un autre problème.

Les sujets qui occupent les plateaux télé ne sont pas toujours ceux qui préoccupent réellement les gens.

Beaucoup nous disent vouloir comparer les candidat·es sur le logement, les discriminations, le climat, l’accès aux études, le coût de la vie ou encore les migrations. Pourtant, ces questions passent souvent au second plan, derrière les polémiques du moment.

Alors on a décidé de construire l’outil qu’on aimerait avoir.

Une plateforme pour comparer les candidat·es

Pas seulement leurs promesses, mais aussi leurs votes, leurs prises de position, leurs revirements et ce qu’ils ont réellement fait lorsqu’ils étaient au pouvoir. Le tout dans un espace unique, sourcé, accessible et mis à jour tout au long de la campagne présidentielle.

Et surtout, avec une différence importante. Nous ne voulons pas que ce soient uniquement les chaînes d’information ou les équipes de campagne qui décident des sujets dont on parle.

Nous voulons que cette plateforme parte de vos préoccupations : logement, école, discriminations, climat, pouvoir d’achat…

Ou n’importe quel autre sujet que vous jugerez important.

Parce qu’au fond, la question n’est pas seulement qui se présente. C’est aussi quels sujets méritent vraiment d’être comparés.

Nous soutenir

La bonne nouvelle

Anna, CEO de Komune et ancienne ingénieure en data/ IA, travaille déjà dessus. La première version est presque prête, on la met en ligne dès qu'on atteint les 300 soutiens mensuels.

La moins bonne

Il y a deux semaines, on vous annonçait que Komune traversait une période financière très difficile. Depuis, près de 140 personnes ont choisi de nous soutenir chaque mois. Merci 🩷

Grâce à vous, on recommence à se projeter.

Mais ce n’est pas encore suffisant. Pour stabiliser Komune, consacrer tout notre temps au média et lancer cette plateforme avant la présidentielle, nous devons atteindre au moins 300 soutiens mensuels.

Il nous en manque encore 160.

Soutenir Komune 🩷

Pourquoi on vous en parle maintenant ?

Parce qu’on préfère vous montrer ce qu’on veut construire plutôt que vous demander de nous faire confiance les yeux fermés.

Cette plateforme, c’est l’un des projets auxquels on croit le plus depuis la création de Komune. On veut qu’elle soit gratuite, accessible à toutes et tous, mise à jour chaque semaine pendant la campagne et qu’elle aide chacun et chacune à se faire son propre avis, à partir de faits.

Si vous pensez qu’un tel outil mérite d’exister, vous pouvez nous aider à le rendre possible.

👉 Soutenir Komune

Comme toujours, merci pour votre confiance.

À très vite,

Jeannette

PS. Dans les prochains jours, on vous montrera les premières images de la plateforme et on vous demandera votre avis. Après tout, si on la construit pour vous, autant la construire avec vous.

Vous en pensez quoi ?

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