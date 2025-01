Je suis Insaf DAFA, journaliste stagiaire au sein du média Komune. Passionnée de couture et de broderie, j’ai décidé d’aborder le sujet de la mode en mettant en lumière le parcours inspirant d’un jeune syrien. Il s’agit du créateur de mode Mouthana Alhaj Ali.

✍️ Insaf Dafa, journaliste stagiaire chez Komune Média

Lorsque la guerre civile éclate en Syrie en mars 2011, des milliers de Syriens sont contraints de quitter leur pays d’origine et de s’exiler à l’étranger. Certains laissent derrière eux une vie déjà construite et d’autres créent un nouvel avenir. Nous avons rencontré Mouthana Al Haj Ali, un jeune syrien qui est parti avec l’ensemble de sa famille d’abord en Jordanie puis en France. Ce dernier a grandi avec un rêve: travailler dans la mode. Après de nombreuses années de persévérance, il parvient à concrétiser son rêve d’enfant … Voici son récit.

Portrait de Mouthana Alhaj Ali. © _mouthana

Une jeunesse dans l’exil

De la Syrie à la Jordanie

Issu d’une famille politique s’opposant à l’ex-régime de Bachar Al Assad, Mouthana Alhaj Ali est contraint de quitter la ville de Damas, en Syrie, avec l’ensemble de sa famille: ils sont environ 70 personnes.

En 2011, tout juste âgé de 15 ans, il fait l’épreuve de l’exil en traversant le désert aride à la frontière syro-jordanienne et en s’installant dans le grand camp de réfugiés de Zaatari au nord de la Jordanie.

À Amman, la capitale jordanienne, Mouthana poursuit ses études et obtient son baccalauréat scientifique. Il y reste six ans avec l’espoir de concrétiser son projet professionnel dans le domaine de la mode. À l’occasion d’une exposition de dessins, il fait la rencontre de l’ambassadeur des Pays-Bas qui remarque rapidement la qualité de son travail et lui concède une bourse d’études. Il intègre ainsi une école britannique pendant 2 ans et obtient un diplôme d'architecture d’intérieur.

De la Jordanie à la France

La France propose à la famille de Mouthana de les accueillir en tant que réfugiés. Mouthana, alors âgé de 21 ans, arrive à Marseille en juillet 2017 sans connaître ni la langue ni la culture françaises. La première phrase qu’il mémorise est : “Je veux faire de la mode”. Il la répétera à chaque occasion afin d’attirer l’attention et solliciter de l’aide. C’est ainsi qu’il fait la connaissance d’une jeune fille qui travaille dans une association venant en aide aux réfugiés. Cette dernière l’aide à s’inscrire en classe préparatoire en arts appliqués (MANAA). Il réussit brillamment le concours d’entrée et se forme pendant un an.

Les débuts dans la mode

Pourquoi la mode, particulièrement ? Selon Mouthana, le dessin ne suffit pas à illustrer la guerre et exprimer ses sentiments liés à l’exil.

La mode lui permet d’interpréter la profondeur de ses messages et d’incarner ses maux ainsi que ses douleurs.

Mouthana ne renonce pas à son rêve. Il envoie sa candidature à plusieurs écoles de mode dans toute la France. Il est finalement admis en BTS MMV au lycée Louise Michel à Nanterre dans lequel il s’initie aux techniques de fabrication et de couture d’un vêtement. Il n’avait jamais touché une machine à coudre auparavant !

Néanmoins, son parcours ne s’arrête pas là … Sa candidature au sein de la grande école de mode, l’Institut Français de la Mode, est miraculeusement retenue. Le Bachelor modéliste concepteur lui permet de compléter son apprentissage en alternance et d’acquérir un savoir-faire professionnel dans la haute couture. Il raconte qu’au début ce n’était pas facile, mais sa persévérance et son endurance lui ont permis de lever la barrière de la langue et de se démarquer par son travail. S’intégrer dans une société nouvelle avec un mode de vie différent est un véritable défi à relever.

Mouthana est un jeune homme ambitieux et passionné par la mode. Son talent ainsi que son habileté séduisent le créateur de renommée, Stéphane Rolland.

Mouthana près d’une modèle portant l’une de ses pièces. ©danidan_photo

Rencontre avec Stéphane Rolland

En janvier 2024, le célèbre créateur de mode Stéphane Rolland est invité à l'Institut Français de la Mode pour assurer une masterclass sur la haute couture. Il organise un concours dans lequel les candidats présentent leurs créations. Mouthana parvient à captiver l’attention du jury et fait partie des dix sélectionnés pour défiler lors du show de la collection printemps-été 2024 de Stéphane Rolland.

Lors de ce défilé, il présente une longue robe blanche nommée “Hallucination”. Elle évoque le mirage désertique avec son corset courbé rappelant une rose des sables et sa traîne formant des vagues creusées par le vent. Des diamants de sang incrustés ornent le voile transparent, qui symbolisent les larmes pour décrire l’horreur de la guerre en Syrie.

Défilé de la pièce “Hallucination” lors du show de Stéphane Rolland. © themouthana

A travers sa pièce inédite, Mouthana cherche à représenter les femmes qui vivent la guerre. Pour lui, chaque pièce de la haute couture est une œuvre d’art.

Mouthana parvient à poursuivre sa dernière année de bachelor en alternance au sein de la luxueuse maison de couture de Stéphane Rolland. Il fait ses preuves puis une fois diplômé, il est embauché dans le cadre d’un CDI.

La création de sa collection

Parallèlement à son emploi, Mouthana crée sa propre collection de vêtements “Per cutem” constituée pour le moment de quatre pièces. Les couleurs sont soigneusement choisies : le rouge pour illustrer le sang, le blanc pour représenter la paix ainsi que la liberté et enfin le noir pour désigner la guerre.

L’une des premières pièces conçues est “Une goutte”. Cette pièce symbolique rend hommage aux femmes en représentant le corps féminin parsemé de sang fondu. Elle est empruntée lors d’un shooting pour le magazine Badlon, spécialisé dans la photographie, la mode et l’art.

Pièce “Une goutte” portée par une mannequin. ©_mouthana

Mouthana connaît un succès croissant: ses collaborations avec les grandes marques de luxe et les artistes se multiplient. Il signe un contrat avec le magazine Elle, l’humoriste Nawell Madani, Star Academy … Et ce n’est que le début de sa carrière !

Mouthana puise sa créativité dans sa propre histoire et celle de sa famille afin de véhiculer des messages sur la guerre et l'exil.

Grâce à sa détermination et sa persévérance inlassable, il a pu tracer un parcours inspirant en faisant de sa passion une profession.

“La vie n’est pas toujours rose. Il faut se battre pour réaliser ses rêves et ne pas se mettre de barrières. C’est important de choisir son métier par amour”, dit-il.

Pour suivre le travail de Mouthana : @_mouthana sur Instagram. ✨