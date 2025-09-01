La Newsletter de Komune

Noah Marchandon
2d

Et la France fournit les armes qui tuent les civils, bafouant le droit international. La France vend énormément d’armes aux Émirats Arabes Unis, à l’Egypte et autre États partits à la guerre au Soudan. Pour plus d’informations allez voir les analyses d’Amnesty International sur le sujet.

