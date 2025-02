Pourquoi l’Inter Milan est né d’une rébellion contre un football fermé aux étrangers ? Pour comprendre l’origine de cette scission, il faut remonter à la fin du XIXe siècle en Italie. C’est à cette époque que des immigrants britanniques introduisent les premières règles du football moderne sur le territoire italien.

Le FC Internazionale joue ses matchs à domicile au Stadio Giuseppe Meazza de Milan. Ici lors d'un match contre les rivaux de la ville, l'AC Milan, en 2018. (photo : par Geir Lima)

L’histoire commence avec Edoardo Bosio, un marchand turinois qui découvre le football en Angleterre et tombe amoureux du sport le plus populaire au monde. Il fonde alors plusieurs clubs en Italie : le club Torinese, l’Internazionale Torino et le Torino Football Club and Cricket. L’impact de Bosio ne passe pas inaperçu, et d’autres pionniers du football italien suivent ses traces. Parmi eux, l’Anglais James Spensley, fondateur du Genoa Cricket and Athletic Club, une équipe qui remportera le premier championnat italien de football en 1898.

L’année suivante, le Milan Foot-Ball and Cricket Club, ancêtre de l’AC Milan, voit le jour sous l’initiative de deux Anglais : Herbert Kilpin et Alfred Edwards. Ce club deviendra l’un des plus prestigieux du football italien étant un des clubs les plus titrés du pays. Cependant, quelques années plus tard, une fracture interne mènera à la création de l’Inter Milan.

Un contexte de nationalisme grandissant

Au début du XXe siècle, le football italien est dominé par des joueurs anglais et suisses, et de nombreux clubs portent des noms à connotation anglo-saxonne. Pourtant, l’Italie traverse une période de nationalisme croissant. Plusieurs disciplines sportives, comme la gymnastique, imposent déjà l’obligation d'être italien pour concourir. Cette idéologie commence à influencer le football, perçu comme trop ouvert aux influences étrangères comme la Suisse et l’Angleterre.

Face à ces tensions, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la fédération italienne de football, prend une décision radicale : les joueurs étrangers sont exclus du championnat national afin de renforcer la présence des joueurs italiens. Cette mesure provoque de vives réactions, divisant les clubs et les dirigeants du football italien.

Quand le football italien change en 1907

Le 20 janvier 1907, une grande assemblée est organisée afin de décider du sort des joueurs non-italiens. Lors de cette réunion, le président de la Doria, un club omnisport basé à Gênes, propose un compromis pour décider du sort du championnat local : créer deux championnats distincts.

Un championnat exclusivement réservé aux joueurs italiens, couronnant le “Champion d'Italie”. Un championnat fédéral ouvert aux joueurs étrangers et italiens, décernant le titre de "Champion fédéral d’Italie".

Cette proposition est adoptée, mais elle suscite des émois au sein de la fédération. Parmi les opposants, on trouve Giannino Camperio, président de l’AC Milan à cette époque, qui refuse dans un premier temps d’adhérer à cette idée. Il va même jusqu'à retirer son club du championnat en signe de protestation. Cependant, il réalise rapidement que cette position pourrait affaiblir son club et le conduire à un statut amateur, voire même de disparition du Milan AC. Il finit donc par accepter la décision de la FIGC et cesse de recruter des joueurs étrangers.

La naissance de l’Inter Milan

Cette volte-face de Camperio ne satisfait pas tout le monde au sein de l’AC Milan. Le 9 mars 1908, un groupe de 44 dissidents se réunit au restaurant L’Orologio à Milan. Leur ambition est claire : créer un club ouvert aux joueurs de toutes nationalités. C’est ainsi que naît le Foot-Ball Club Internazionale, connu aujourd’hui sous le nom d’Inter Milan.

L’artiste futuriste italien Giorgio Muggiani, l’un des fondateurs du club, joue un rôle crucial dans son identité visuelle. Il conçoit le logo et choisit les couleurs emblématiques du club : le noir et le bleu (Nerazzurri). Muggiani annonce la naissance du club avec cette déclaration :

« Cette splendide nuit donnera les couleurs de nos armoires : noir et bleu sur fond d’étoiles dorées. Elle s’appellera Internazionale, parce que nous sommes frères du monde. »

Cette déclaration symbolise l’essence même de l’Inter Milan : un club cosmopolite, refusant les barrières nationalistes imposées par la FIGC.

Logo de l'Inter Milan, conçu le 9 mars 1908 par Giorgio Muggiani , illustrateur, graphiste, peintre et caricaturiste. Muggiani, également l'un des 44 membres fondateurs dissidents de Milan, a créé un symbole avec les lettres "FCIM" en blanc au centre d'un cercle doré, entouré successivement de cercles noir et bleu. Le logo de l'Inter se trouve également au musée de la marque italienne.

L’Inter Milan : un club à l’ADN international

Dès ses débuts, l’Inter Milan adopte une politique de recrutement ouverte, attirant des joueurs étrangers et italiens de talent. Cette philosophie lui permet de se distinguer rapidement dans le paysage footballistique italien. En 1910, soit seulement deux ans après sa création, le club remporte son premier championnat national, confirmant ainsi la légitimité de son projet.

La 13ème édition du Championnat d'Italie de football, pour la saison 1909-1910, a vu le Football Club Internazionale Milano décrocher son premier titre de champion. Cette saison a été particulièrement marquante car elle a introduit un nouveau format de compétition. Pour la première fois, le championnat s'est joué dans une poule unique, abandonnant les phases de poules régionales antérieures.

L’Inter Milan devient alors un symbole d’ouverture et d’innovation dans le football italien. Contrairement à de nombreux clubs qui restreignent leur recrutement à des joueurs locaux, l’Inter embrasse une vision plus moderne et globale du football.

L’héritage de la rébellion

De nombreux joueurs légendaires venus des quatre coins du monde ont porté le maillot Nerazzurri : de Ronaldo à Javier Zanetti, de Zlatan Ibrahimovic à Diego Milito, L’Internazionale tire aujourd’hui les fruits d’une opposition contre le nationalisme au début du XXe siècle.

Janvier 2025, Denzel Dumfries (à droite) de l'Inter Milan célèbre avec Marcus Thuram après avoir marqué le deuxième but de son équipe à San Siro. (photo AP)

Cette rébellion contre le nationalisme dans le football italien a donné naissance à l’un des clubs les plus titrés d’Italie. Avec une histoire riche en succès et une identité forte, l’Inter Milan demeure un symbole d’universalité dans un sport qui transcende les frontières.