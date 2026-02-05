✍️ Eline Legiemble, stagiaire journaliste à Komune

A l’aube des élections municipales les 15 et 22 mars prochains, tous les partis politiques peaufinent leur programme. (Au fait, si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire sur les listes électorales en ligne, vous pouvez le faire dans votre mairie jusqu’au 6 février !)

Des programmes qui divergent, mais qui partagent pourtant un point commun : l’écologie. Encore faut-il s’entendre sur ce que chacun met réellement derrière ce mot. Même le Rassemblement national affiche désormais une ligne se réclamant de “l’environnement pour une écologie française”. Un positionnement qui peut surprendre, tant le RN s’est historiquement opposé aux luttes écologistes.

Et l’écologie n’est pas la seule cause dont s’empare aujourd’hui l’extrême droite. Ces dernières années, le Rassemblement national, principal parti d’extrême droite, a progressivement intégré à son discours des notions issues du féminisme, de l’antiracisme (notamment de la lutte contre l’antisémitisme) ou encore des luttes LGB (pour “Lesbiennes”, “Gays” et “Bisexuel·le·s”, et non pas LGBTQIA+, car l’idéologie du parti rejette les identités de genre).

Pourtant, ces notions et l’idéologie d’extrême droite semblent difficilement conciliables. Effectivement, la genèse du RN, tout comme de nombreux discours et décisions politiques témoignent d’un positionnement opposé à ces combats.

Alors pourquoi ces termes sont-ils désormais omniprésents dans les discours de l’extrême droite ?

Une opération de normalisation bien rodée

Ces dernières années, le Rassemblement national s’est en effet approprié ces causes à l’issue d’un long processus stratégique de dédiabolisation (normalisation/ banalisation) du parti.

Il cherche à se positionner comme le défenseur des luttes féministes, écologiques, LGB ou contre l’antisémitisme, en adoptant des discours supposément favorables aux droits et à l’émancipation.

Mais en réalité, cette posture sert avant tout à alimenter leur agenda raciste, sécuritaire et islamophobe.

Quand le féminisme devient un outil sécuritaire

Sous couvert de protection des femmes ou des personnes LGB, l’extrême droite alimente des politiques anti-immigration et désigne un bouc émissaire. Les discours sont détournés pour pointer du doigt un oppresseur fantasmé, incarné par la personne non blanche, l’homme “étranger”, issu de l’immigration. Sous prétexte de protéger les femmes et les personnes LGB, l’extrême droite s’approprie les luttes féministes pour légitimer ses obsessions identitaires.

​​Post sur X de Edwige Diaz, Députée de la Gironde et Vice-Présidente du RN.

Et cette stratégie n’est pas propre au RN. Par exemple, le collectif d’extrême droite Nemesis, qui se réclame “féministe”, fait des hommes non blancs la principale menace pesant sur les femmes blanches, justifiant ainsi des politiques d’expulsion.

@radouan_kourak Radouan on Instagram: "À Nice, une femme de 90 ans a été violée…

Crosspost Instagram de Radouan Kourak, chroniqueur Cnews et Nemesis.

Cette instrumentalisation de la rhétorique féministe à des fins sécuritaires, racistes et xénophobes porte un nom : le fémonationalisme, notion créée par la socio-historienne Magali Della Sudda.

L’imaginaire du “violeur de rue sous OQTF” est mobilisé pour attiser la peur et rallier des soutiens autour d’un ennemi désigné, au prix d’un écran de fumée qui détourne l’attention des violences sexistes et sexuelles les plus répandues, celles qui se jouent dans l’intimité et exigeraient des réponses structurelles, sociales et éducatives bien plus exigeantes.

Une défense très sélective des personnes LGB au service d’un agenda islamophobe

Et c’est pareil pour les luttes LGB. Le Rassemblement national se positionne une nouvelle fois comme défenseur des personnes LGB face à une supposée “menace civilisationnelle” incarnée par l’islam et l’immigration. Lorsque Marine Le Pen condamne l’homophobie, elle vise une population bien précise : les musulmans, les jeunes des quartiers populaires ou les migrants…

Ces discours servent encore une fois à légitimer des politiques racistes, xénophobes et islamophobes.

En parallèle, le collectif d’extrême droite Eros, fondé par Yohan Pawer, véhicule l’idée que les personnes étrangères seraient les principales responsables des agressions subies par les personnes gays et lesbiennes, tout en luttant contre le “wokisme” et les “lobbies LGBT+”.

La théoricienne Jasbir K. Puar parle d’“homonationalisme” pour décrire la “montée de l’islamophobie homonormative dans le Nord (les pays du Nord - ndlr)” et la contribution de certains mouvements et acteurs politiques homosexuels à la stigmatisation des musulmans.

Là encore, ces discours passent sous silence l’homophobie structurelle présente dans les écoles, les lieux de travail ou les discours politiques eux-mêmes.

Une écologie nationaliste contre l’écologie scientifique

Sur le terrain écologique, l’extrême droite revendique également un intérêt croissant, présentant son programme comme le plus “raisonnable”. Mais encore une fois, l’extrême droite s’accapare des notions relatives à l’écologie pour justifier ses discours et politiques identitaires et nationalistes. La fermeture des frontières est ainsi présentée comme une “solution environnementale”, l’immigration étant désignée comme “responsable du réchauffement climatique” et de la “destruction de l’environnement”. De nombreux discours du RN revendiquent la nécessité de “se protéger de l’ennemi pour le bien de l’environnement”.

Ce discours est également relayé par le collectif nationaliste Tenesoun, fondé en 2022 par Raphaël Ayma après la dissolution du mouvement néofasciste Bastion social.

Le collectif affirme la volonté d’une écologie de terrain alliant un retour à la terre et une lutte contre la théorie (complotiste) du “Grand remplacement”. De même, le groupuscule néofasciste Lyon populaire revendique une “écologie intégrale”, idéologie issue du catholicisme, qui consiste à envisager toutes les sphères de la vie à partir de l’écologie. Le collectif prône également une vision considérant comme “contre-nature” l’homosexualité ou la procréation assistée par la science.

Ces discours permettent surtout de protéger le système capitaliste sans remettre en cause son impact sur la crise environnementale.

Ces discours présentent de vrais dangers car ils compromettent le discours scientifique sur la question climatique en diffusant des fake news.

Lutte contre l’antisémitisme : le bouclier et le bouc émissaire

Depuis plusieurs années déjà, une partie de l’extrême droite cherche à se présenter comme défenseuse de la lutte contre l’antisémitisme, dans une logique de récupération et d’instrumentalisation.



Mais depuis le 7 octobre 2023, cette stratégie s’est nettement intensifiée. Le RN se présente désormais plus que jamais comme un nouveau “défenseur des juifs en France”. Les responsables du parti multiplient les déclarations affirmant leur engagement dans la lutte contre l’antisémitisme. Dans cette logique, le RN a participé à la marche contre l’antisémitisme du 12 novembre 2024, suscitant de vives polémiques. Et pour cause : le RN, anciennement Front national, est un parti fondé en 1972 par d’anciens collaborateurs, des Waffen-SS, des royalistes et des militants d’extrême droite. Son fondateur et ancien président, Jean-Marie Le Pen, a été condamné à plusieurs reprises pour négationnisme et propos antisémites, notamment après avoir qualifié les chambres à gaz de “point de détail de l’histoire de la Guerre mondiale”.

En 2011, Marine Le Pen prend la tête du parti et entame une stratégie de dédiabolisation visant à se démarquer de l’héritage de son père.

Une première étape consiste à rompre officiellement avec la figure de Jean-Marie Le Pen, exclu du parti en 2015. En 2018, le Front national devient le Rassemblement national, un changement de nom pensé pour apparaître plus fédérateur. Cette transformation s’accompagne d’une vaste campagne de communication visant à promouvoir de nouveaux visages, notamment celui de Jordan Bardella, présenté comme l’incarnation d’un RN “renouvelé”.

Mais malgré cette entreprise de relooking, les polémiques persistent. En 2012, elle se rend à un bal néonazi organisé notamment par une corporation interdisant l’accès aux juifs et aux femmes. En 2017, sur le plateau de l’émission Le Grand Jury, elle nie la responsabilité de l’État français dans la rafle du Vel d’Hiv de 1942, alors même que celle-ci est établie par les historiens. Par ailleurs, elle s’affiche régulièrement aux côtés de figures connues pour leurs positions antisémites, comme Alain Soral, ou encore le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui alimente des stéréotypes antijuifs et revendique une vision ethniciste de la nation.

Les cadres et militants du parti ne font pas exception. En 2023, deux trésoriers du RN, dont Axel Loustau, connu pour avoir effectué un salut nazi par le passé, participent à une manifestation néofasciste. On peut également citer le maire de Fréjus, David Rachline, filmé faisant une “blague” dans une Mercedes présentée comme la voiture du Führer. Ou encore Ludivine Daoudi, ex-candidate du RN, dont une photo a circulé la montrant posant avec une casquette nazie.

(CAPTURE D'ECRAN COMPTE FACEBOOK BERLU LULU)

La lutte contre l’antisémitisme est aujourd’hui instrumentalisée par le Rassemblement national pour parachever sa stratégie de dédiabolisation. En se présentant comme défenseur des juifs, le parti cherche à faire oublier son histoire marquée par l’antisémitisme tout en désignant de nouveaux boucs émissaires : les “islamistes”, les musulmans plus largement et une gauche accusée de complaisance, notamment La France insoumise, renvoyée à la figure de “l’islamo-gauchisme”. Des élus comme Marine Le Pen et Jordan Bardella lient ainsi systématiquement antisémitisme et islamisme, et présentent leur parti comme un “bouclier” face à cette menace, au risque d’invisibiliser l’antisémitisme structurel qui continue pourtant de traverser la société.

Derrière cette apparente conversion aux luttes féministes, écologistes ou antiracistes, l’extrême droite ne change pas de cap : elle redéfinit ses ennemis et recycle des combats émancipateurs pour servir un projet toujours fondé sur l’exclusion. Bref, une stratégie qui ne relève pas seulement du discours, mais aussi d’un calcul politique et électoral redoutablement efficace, et c’est ce que nous verrons dans une 2e partie.

