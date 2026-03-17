✍️ Mireille Ndoumbe, journaliste à Komune

On met souvent en avant les parcours d’immigrés ou d’enfants d’immigrés qui ont “réussi”, pour prouver que “le système fonctionne”. Ces récits inspirent, certes, mais servent aussi et surtout à faire oublier les murs invisibles que la majorité rencontre au quotidien.

À 16 ans, Abou Sangaré quitte la Guinée pour la France avec une idée très simple : aider sa mère malade et gagner de quoi faire vivre sa famille. Il enchaîne les petits boulots, un métier de mécanicien à Amiens, “s’intègre”, paie son loyer… mais reste “sans-papiers” pendant des années, à la merci du moindre contrôle de police. Ses trois demandes de régularisation lui sont refusées par la préfecture, et le dernier courrier est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, validée par le tribunal administratif d’Amiens en juillet 2024.

Affiche du film “L’histoire de Souleymane”.

Quand il est repéré par le réalisateur Boris Lojkine pour jouer dans le film L’Histoire de Souleymane, c’est presque une ironie du sort : on lui demande d’incarner à l’écran ce qu’il vit déjà, à savoir la vie d’un homme sans statut légal en France et qui joue son avenir en quelques minutes devant l’administration. Le film est sélectionné à Cannes, primé et acclamé. En 2025, Abou Sangaré reçoit le César du meilleur espoir masculin, une récompense qui, en temps normal, ouvre les portes d’une carrière prometteuse et stable dans le cinéma français.

Extrait vidéo de l’émission C à Vous avec Abou Sangaré qui revient sur son César de la meilleure révélation masculine 2025 ⬇️

Mais pendant qu’il monte les marches et reçoit des distinctions, sa situation, elle, ne suit pas au même rythme. Ce n’est qu’après une quatrième demande, en janvier 2025, qu’il obtient enfin un premier titre de séjour d’un an (sur la base d’une ancienne circulaire permettant la régularisation par le travail). Un an seulement. Autrement dit : il reste sous pression permanente.

Faute de titre de séjour durable et de passeport en règle, il doit refuser des opportunités majeures, comme un rôle dans le prochain film de Ladj Ly, et continuer d’alterner entre castings, petits boulots et démarches administratives. Pour preuve, il s’est lui-même filmé sur un chantier, où il travaille pour subvenir à ses besoins. Un contraste frappant avec sa reconnaissance artistique : sa notoriété grandit, mais son droit à rester sur le territoire, lui, reste fragile, provisoire et conditionné.

@viewsfrance Views on Instagram: "Un an après son César pour "L'histoire de …

Son parcours ressemble à celui de milliers d’autres personnes qui ont vécu la migration dont le talent, le travail et l’engagement sont appréciés publiquement… alors même que les papiers, un logement, un travail stable ou la simple possibilité de circuler librement restent incertains.

Le récit de la réussite individuelle : une histoire qui rassure

Vous l’avez sûrement remarqué : ce narratif domine les débats politiques et médiatiques. Face aux réformes sur l’immigration (comme l’examen civique obligatoire depuis janvier 2026), Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin, en passant par certains élus RN, brandissent les “success stories” comme preuve que tout fonctionne.

Ces exemples deviennent la preuve empirique que la méritocratie fonctionnerait et que l’égalité des chances existerait bel et bien. Pourtant, comme l’explique Pierre Bourdieu, la méritocratie est une illusion qui masque la réalité : “Le système scolaire ne fait que consacrer des héritages culturels inégaux sous couvert de méritocratie” (Les ​​Héritiers, 1964). C’est l’idée que la réussite dépendrait uniquement de l’intelligence, du travail et du talent de chacun.

Peu importe d’où tu pars, si tu es méritant, tu réussiras. L’égalité des chances, c’est la promesse associée : tout le monde aurait les mêmes opportunités au départ, et ensuite... que le meilleur gagne.

Héros malgré eux

En France, nombre de citoyens, souvent issus de l’immigration, ont été honorés pour avoir sauvé des vies au péril de la leur. Rappelez-vous : le 9 janvier 2015, dans le supermarché Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris, Amédy Coulibaly pénètre dans le magasin et y tue quatre personnes lors d’une prise d’otages qui s’inscrit dans une série d’attaques terroristes en Île‑de‑France.

Ce jour‑là, Lassana Bathily, alors employé du magasin, se trouve au sous‑sol lorsque des clients paniqués descendent en direction d’une chambre froide pour se mettre à l’abri. Il invite alors un groupe de personnes, dont un nourrisson, à s’y réfugier, ferme l’accès en éteignant la lumière et le moteur du congélateur et tente de les rassurer. Sachant que rester dans la chambre froide pouvait être dangereux, il propose ensuite au groupe d’utiliser un monte‑charge pour s’échapper. Une fois dehors, il informe les policiers de la configuration du magasin, leur indiquant l’emplacement de ceux qui se sont réfugiés et contribuant ainsi à l’organisation de l’assaut des autorités qui permettra de libérer les otages restés cachés.

Post Instagram de la mairie du Ve arrondissement de Paris lors des JO 2024 avec comme description “La flamme, portée par Lassana Bathily (héros des attentats de janvier 2015) et Claudine Laslaz (infirmière anesthésiste), acclamée par la foule rassemblée sur la Place du Panthéon pour son passage dans le 5e en ce 14 juillet.” ⬇️

@mairiedu5e Mairie du 5e arrondissement on Instagram: "Le 5e Olympique !



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En 2018, Mamoudou Gassama, jeune Malien en situation irrégulière, escalade un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide. Immédiatement naturalisé français par Emmanuel Macron, il reçoit la Médaille Grand Vermeil de Paris et la Légion d’honneur.

@loopsider Loopsider on Instagram: "Il y a 7 ans, Mamoudou Gassama sauvait…

Ces parcours forcent l’admiration. Mais ils révèlent aussi une injustice criante. Pourquoi faut-il sauver une vie au péril de la sienne pour obtenir des papiers, un statut, une reconnaissance ? Pourquoi l’héroïsme exceptionnel devient-il la condition pour accéder à des droits fondamentaux que d’autres obtiennent sans exploit ?

En décembre 2025, George Clooney et sa famille sont naturalisés (alors qu’il parle à peine français), mais les milliers de mères de famille, de livreurs, d’ouvriers qui triment au quotidien sans faire le buzz ? Eux restent invisibles, sous menace d’expulsion.

L’image du “bon immigré”

Ce biais, évidemment raciste, impose au “bon immigré” d’adopter le succès “à la française”, en validant implicitement la supériorité culturelle du pays d’accueil. Comme l’analyse Abdelmalek Sayad dans La double absence, l’immigré est une “production du colonialisme” : on ne célèbre que les “évolués” qui s’assimilent au modèle dominant et effacent les héritages culturels pour prouver leur valeur. Les autres réussites restent invisibles, car elles défient ce récit d’émancipation contrainte.

Frantz Fanon, dans son ouvrage Peau noire, masques blancs (1952), décrivait ce mécanisme : le colonisé porte un “masque blanc” aliénant pour être accepté et adopte les normes du colonisateur via une réussite économique qui nie sa propre identité. Pap Ndiaye prolonge cette idée dans La condition noire (2008) : en France post-coloniale, seules les élites immigrées alignées sur l’idéal républicain marchand (tech, consulting) sont visibles, ce qui contribue à perpétuer un racisme systémique qui relègue les formes alternatives d’existence à l’ombre.

Il en va de même pour les personnes immigrées qui sauvent des vies. Ces actes forcent souvent une reconnaissance temporaire : courage physique, altruisme visible, souvent filmé et médiatisé.

Pourtant, rien ne change au niveau des règles administratives pour les “ordinaires” (les expulsions et la précarité persistent). On peut clairement parler de “reconnaissance conditionnelle”, alignée sur le “bon immigré” : “prouve ta valeur par l’extrême, valide notre “humanisme républicain”, et peut-être que l’on te gardera.

Pour preuve, vous remarquerez que l’oubli est quasi total pour les sauveurs discrets (secouristes bénévoles, donneurs d’organes anonymes).

L’immigré est valorisé en héros spectaculaire, rejeté en masse quand l’acte n’est pas filmé.

Le grand écart entre les discours officiels et la réalité statistique

Le contexte actuel est particulièrement frappant. Le Projet Annuel de Performance Immigration 2026, publié par le ministère de l’Intérieur, met en avant des “parcours intégrés réussis” via “Passeports Talents”, un dispositif qui facilite les titres pour des personnes “hautement qualifiées ou talentueuses” comme des ingénieurs, des chercheurs ou des artistes de renommée.

Cette logique d’”immigration choisie”, centrée sur des profils déjà favorisés, ne répond en rien aux inégalités structurelles.

Alors que l’OCDE publie des chiffres implacables : pour une famille immigrée précaire en France, il faut en moyenne 6 générations (soit environ 180 ans) pour atteindre le niveau de vie moyen.

Racisme structurel et capital social : les angles morts de la méritocratie

Derrière ces discours sur le mérite, la réalité est celle d’obstacles structurels multiples, où racisme systémique et inégalités de capital social façonnent les trajectoires dès le départ.

Les démarches administratives sont un enfer quotidien. Demander un titre de séjour, s’inscrire à la CAF ou à France Travail, c’est souvent des semaines, des mois d’attente, de paperasse interminable, de rendez-vous manqués. Pour beaucoup, ça tourne au cauchemar : stress permanent, impossibilité de se projeter, sentiment d’être constamment en sursis. Les difficultés administratives (titres de séjour, CAF, France Travail) deviennent un capital social négatif, là où les réseaux familiaux ou professionnels servent d’ascenseur à d’autres.

L’accès aux stages, premier tremplin vers l’emploi, repose sur le capital social et les héritages culturels. Sans piston, sans adresse “qui impressionne”, les portes restent souvent fermées. On individualise alors le mérite, en oubliant que les chances solides sont inégalement distribuées.

Et ces inégalités se prolongent également dans l’espace public, où le racisme institutionnel comme les pratiques de contrôle témoignent des logiques discriminatoires persistantes. Les contrôles d’identité sont 20 fois plus fréquents pour les jeunes perçus comme Noirs ou Arabes de 18-24 ans (Défenseur des droits, enquête nationale 2022).

Célébrer les réussites sans oublier le système

Attention, l’idée n’est pas de nier l’authenticité de ces parcours. Abou Sangaré, ou d’autres, incarnent un courage, un talent, une détermination exceptionnelle qui méritent toute notre admiration. Ces histoires prouvent qu’il est possible de tracer sa voie malgré les obstacles.

Le problème n’est pas dans ces réussites elles-mêmes, ni même dans celles et ceux qui les incarnent. C’est plutôt le récit politique et médiatique qui s’en empare. C’est le fait de présenter ces trajectoires comme la preuve que le système est “juste”. On ne se rend même pas compte que donner du crédit à cette rhétorique culpabilise automatiquement les personnes qui n’ont pas réussi à s’en sortir, à “percer” comme on le voudrait, comme s’ils n’avaient pas fait assez d’efforts, finalement.

Alors, oui : il faut, sans conteste, célébrer ces victoires à leur juste valeur. Mais sans jamais oublier l’arène où elles se gagnent. La vraie question reste : comment faire en sorte que l’exception devienne la règle, et non l’argument pour maintenir l’injustice ?

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