La Newsletter de Komune

La Newsletter de Komune

Discussion about this post

User's avatar
Eulalie Pasea's avatar
Eulalie Pasea
Oct 18

Waouh merci pour ton article qui s'appuie sur des faits, des analyses structurant ton point de vue.

J'avoue l'avoir pensé maintes fois cette phrase par exaspération ou lassitude de la gent masculine. Aujourd'hui je sais bien que le problème est ailleurs. Et la solution aussi du coup.

J'ai hâte de lire tes prochaines réflexions ❤️

Reply
Share
1 reply by Komune Média
1 more comment...

No posts

Ready for more?

© 2026 Komune Média · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture