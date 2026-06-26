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très intéressant, merci beaucoup pour cet article très bien écrit! j'ai eu l'occasion d'étudier l'intersectionnalité en profondeur dans le cadre de mon projet de recherche de fin de licence, et j'en suis arrivée aux mêmes conclusions : on ne peut pas toujours analyser les discriminations séparément, car elles se combinent. c'est une notion qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la complexité des discriminations, encore plus désormais après cette lecture. l'article fait un bon travail de vulgarisation tout en restant rigoureux et pertinent, notamment sur les limites du concept. ce genre de lecture est super enrichissant pour les étudiants comme moi qui cherchent à mieux comprendre les sciences sociales dans plein de domaines variés 🌱✨️📚

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