✍️ Sandra Inack, journaliste à Komune

C’est un nouveau rendez-vous que nous lançons : chaque mois, la rédaction partagera ses recommandations culturelles. Films, livres, séries, musiques ou expositions : une sélection pensée pour tous les goûts, mêlant œuvres accessibles et récits plus exigeants, avec l’envie de proposer des contenus à la fois sensibles, instructifs et ouverts sur le monde.

Vous aussi, partagez nous vos recommandations ⬇️

Laissez un commentaire.

Films

Sandra souhaite partager le film Soundtrack to a Coup d’État. Ce film-documentaire de Johan Grimonprez revient sur la crise congolaise du début des années1960, marquée notamment par l’assassinat de Patrice Lumumba et les ingérences des grandes puissances dans le contexte de la guerre froide. Le film met en lumière la manière dont le Congo, fraîchement indépendant, devient un enjeu stratégique majeur en raison de ses ressources, notamment l’uranium. Il montre également comment des acteurs internationaux, tels que l’ONU, les États-Unis et la Belgique, ont cherché à influencer les rapports de force politiques. Original dans sa forme, le documentaire tisse un lien entre cette histoire politique et celle du jazz. Des figures comme Abbey Lincoln et Max Roach protestent à l’ONU, tandis que Louis Armstrong est envoyé comme « ambassadeur du jazz ». Le film explore ainsi les connexions entre musique, luttes anticoloniales et mouvement des droits civiques. Il s’agit d’un film sur une décolonisation contrariée, les mécanismes de la manipulation géopolitique et le pouvoir symbolique de la culture. Plus qu’un simple récit de coup d’État, il interroge la manière dont l’art a pu servir à détourner l’attention d’un basculement politique majeur en Afrique.

Livres

Ayumi vous propose deux lectures cette semaine. La première est Torture blanche de Narges Mohammadi. Dans ce récit poignant, l’autrice donne la parole à des femmes détenues en Iran et dévoile la violence de l’incarcération, entre pressions psychologiques et sévices physiques. Un témoignage à la fois bouleversant et puissant, qui met en lumière leur résistance face à la répression.

La seconde lecture proposée est Jacaranda de Gaël Faye. Ce roman explore un événement historique particulièrement sensible : le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Il aborde ce sujet à travers le regard d’un petit-fils issu d’une famille marquée par cette tragédie. Né d’un père français et d’une mère rwandaise, il retourne au Rwanda pour découvrir l’histoire de sa famille et mieux comprendre ses origines.

Le choix du point de vue – celui d’un descendant en quête de réponses – rend le récit à la fois accessible et humain. Le choix d’un personnage novice s’avère particulièrement pertinent et pédagogique : il permet à tout lecteur de comprendre progressivement les mécanismes et l’ampleur du génocide. Le récit met également en lumière une réalité souvent ignorée : malgré ses origines, cet enfant reste perçu comme Français. Les personnages rwandais lui rappellent avec lucidité que, même s’il affirme aimer profondément leur pays, il conserve un privilège essentiel, celui de pouvoir repartir en France à tout moment, contrairement à eux. C’est un livre émouvant, peuplé de personnages attachants, qui montre avec justesse combien ce génocide a marqué durablement toutes les générations. Mais au-delà de la douleur, l’ouvrage laisse aussi une place à l’espoir et à l’amour, offrant un récit nécessaire et bouleversant.

La troisième lecture proposée par Sandra est Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce texte, à la fois intime et engagé, sous une forme épistolaire, s’adresse à une amie proche de l’autrice, récemment devenue mère. À travers cette correspondance, l’autrice met en lumière la manière dont le sexisme s’installe dès l’enfance : dans les jeux, le langage, la répartition des rôles, la place accordée au père, ou encore les attentes différenciées entre filles et garçons.

Son message est clair : chaque enfant doit être encouragé à devenir pleinement lui-même, à se sentir l’égal des autres et à grandir librement, sans être enfermé dans des normes de genre. Court, accessible et profondément éclairant, ce livre mêle conseils pratiques, réflexion féministe et exemples concrets du quotidien. Il s’adresse autant aux parents qu’à toute personne souhaitant comprendre comment l’éducation peut devenir un levier essentiel vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes. Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe propose une lecture féministe à travers une approche centré sur les dynamiques africaines et non européennes.

BD

Jeannette vous recommande les deux tomes de Amours croisées, dont le second, Amours croisées : celles que nous étions, vient tout juste de paraître, de Laura Nsafou. L’histoire suit Yari, une jeune femme noire à Paris, et son entourage, alors qu’ils naviguent entre relations amoureuses, amitiés, doutes et évolutions personnelles. Le premier tome posait les bases d’une relation marquée par des conceptions différentes de l’amour, tandis que le second approfondit ces trajectoires dans un contexte bouleversé, où les choix deviennent plus clairs, mais aussi plus exigeants.

Ce qui rend cette œuvre particulièrement précieuse, c’est le regard porté par l’autrice : en tant qu’autrice et blogueuse noire, Laura Nsafou développe des personnages non-blancs ancrés dans des réalités contemporaines complexes, loin des représentations réductrices ou assignées.

Séries

Racines, mini-série réalisée en 1977 par Marvin J. Chomsky, John Erman, Gilbert Moses et David Greene, est une recommandation de Laetitia. Œuvre marquante, elle a joué un rôle pionnier dans la diffusion auprès du grand public de l’histoire de l’esclavage et de la traite négrière. Elle retrace le destin d’un jeune homme capturé en Afrique de l’Ouest, sa déportation, puis l’histoire de ses descendants sur plusieurs générations.

Si la série reste une porte d’entrée essentielle pour comprendre cette histoire, certaines approches décoloniales soulignent qu’elle tend à humaniser les récits individuels sans toujours interroger en profondeur les héritages structurels du racisme. Une œuvre à la fois fondatrice et à replacer dans une réflexion plus large.

Documentaires

Anna propose de regarder Est-il vrai que la morale a mis fin à l’esclavage ?, diffusé le 11 mars 2026 sur Arte. Ce documentaire vient nuancer le récit classique de l’abolitionnisme et permet de mieux comprendre les dynamiques historiques à l’œuvre derrière l’abolition de l’esclavage. Il remet en question l’idée d’une abolition uniquement guidée par des considérations morales. Le film met en lumière une réalité plus complexe, faite d’intérêts économiques, de rapports de force politiques, mais aussi des résistances menées par les personnes réduites en esclavage. Un documentaire éclairant, qui invite à porter un regard plus critique et nuancé sur un pan essentiel de l’histoire de l’esclavage.

Musiques

Capture d’écran du clip Otoko de Jewel Usain et Acchi Melo

Otoko de Jewel Usain et Acchi Melo un rappeur japonais d’Osaka est une musique recommandée par Ayumi. Une chanson qui mêle le japonais et le français, où les univers d’Argenteuil et d’Osaka se rencontrent et s’entrechoquent. Otoko, extrait de l’EP éponyme de Jewel Usain, propose une musique à la fois entraînante et entêtante, portée par des punchlines percutantes. Les deux voix s’accordent parfaitement et instaurent un véritable ping-pong entre les langues, alternant avec fluidité japonais et français. Cette dualité linguistique renforce l’originalité et l’énergie du morceau. Le clip vaut également le détour : tourné dans une maison traditionnelle japonaise, il se distingue par une direction artistique soignée et une esthétique particulièrement marquante. Un projet immersif, inspiré du Japon, qui illustre avec finesse la rencontre entre deux cultures.

Je ne l’ai jamais dit à personne de Camille Yembe est la recommandation musicale d’Anna. Ce morceau aborde avec transparence des thèmes sensibles tels que la honte, l’identité, la famille, le rapport à la peau et les silences transmis. Anna recommande particulièrement cette chanson pour son côté émotionnel et sa sensibilité. Elle met en lumière des blessures souvent invisibles, tout en évoquant les héritages familiaux et le cheminement vers la construction de soi. Un titre puissant et introspectif, qui donne une voix à ce qui est souvent tu, et qui résonne par son authenticité.

Expositions

Africa Fashion disponible du 31 mars au 12 juillet 2026 au musée du Quai Branly. Recommandée par Sandra, l’exposition Africa Fashion présente la mode africaine comme une forme d’art autonome, capable de se définir par elle-même et de révéler la richesse ainsi que la diversité des histoires et des cultures du continent africain. Une exposition qui met à l’honneur l’univers de la mode africaine, encore en marge dans le monde.

L’exposition Frontière, présentée jusqu’au 2 janvier 2028 à la Cité des sciences et de l’industrie, est recommandée par Ayumi. À travers une expérience immersive, elle explore les multiples dimensions des frontières aujourd’hui : enjeux politiques, réalités sociales, lieux de passage ou zones de tension. Le parcours propose ainsi d’aborder ce sujet de manière concrète et nuancée, en écho aux défis contemporains.

Vous souhaitez nous partager votre avis sur ces recommandations ? Des livres, musiques, expositions… à nous recommander ?

Laissez un commentaire.

N’oubliez pas de vous abonner à notre newsletter !

Pour soutenir notre travail ⬇️

Faire un don 💛