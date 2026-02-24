Quand on pense aux femmes “métisses”, c’est souvent leur apparence qui vient à l’esprit avant tout : peau caramel, cheveux bouclés, traits “fins”. Ce fantasme, hérité des imaginaires coloniaux, réduit les femmes à une image exotique et laisse peu de place à celles qui ne correspondent pas à ce modèle.

✍️ Mireille Ndoumbe, journaliste à Komune

Quand vous pensez aux femmes métisses afro-descendantes qui vous font rêver dans les magazines ou à l’écran, quels visages vous viennent en tête ? Zendaya, Flora Coquerel, Jorja Smith… A votre avis, qu’ont-elles en commun ? Une esthétique parfaitement calibrée pour répondre à ce que la société attend, consciemment ou non, de la femme métisse “idéale”.

Peau “caramel” ou “miel”, boucles souples mais jamais crépues, traits dits “fins”, origines exotiques fantasmées (Brésil, Caraïbes), sensualité supposée “naturelle” et désirabilité constante… Pour celles qui vivent cette identité, ces critères deviennent un vrai cadre imposé et une contrainte quotidienne. Elles sont jugées sur leur apparence, leur origine, l’image qu’elles projettent avant même d’avoir ouvert la bouche.

Et pour celles qui ne correspondent pas à ce fantasme ? L’impact est immédiat : elles sont mises de côté, ignorées, parfois dénigrées. Leur vie, leurs choix et leurs expériences passent après ce standard idéalisé, qui ne leur laisse presque aucune place. Pourtant, derrière ces clichés, il y a des histoires, des héritages et des identités qui dépassent l’esthétique.

Non, métisse n’est pas une teinte Pantone

Réduire le mot “métisse” à une couleur de peau, c’est déjà se tromper de sujet. Ce n’est ni un dégradé caramel, ni un beige doré, ni une nuance “miel” qu’on pourrait cocher sur un nuancier. Pourtant, c’est souvent comme ça que le terme est utilisé : comme une esthétique ou un look reconnaissable entre mille. En réalité, il n’existe pas vraiment de définition universelle, figée ou scientifique du “métissage”, et c’est justement tout l’enjeu du mot.

À l’origine, le terme vient du vocabulaire biologique et colonial : il servait à désigner le croisement entre des “races” et les phénotypes qui en découlaient. Or la notion de race humaine n’a pas de base biologique : la génétique des populations et les institutions scientifiques rappellent qu’elle ne permet pas d’expliquer la diversité humaine et relève avant tout d’une construction sociale.

Les sciences sociales le décrivent plutôt comme un processus : un mélange d’histoires, de cultures, de langues, de mémoires familiales. Bref, quelque chose de mouvant et de vivant. Comme l’explique l’anthropologue François Laplantine, le métissage ne se voit pas toujours. Il se construit au fil des parcours. Il ne tient pas dans une case… encore moins dans une teinte. Et pourtant, c’est exactement ce que la société continue de faire : le transformer en image, en silhouette et en standard universel.

Des normes invisibles et des critères de désirabilité

Ce cliché de la “métisse idéale” ressemble à un vrai cahier des charges raciales. Et cette figure ne sort pas de nulle part : elle est produite, répétée et naturalisée par la publicité, les clips, les fictions, et aujourd’hui par les réseaux sociaux. Quand on y réfléchit bien, ces supports ont toujours fabriqué une image complètement idéalisée qui devient la norme implicite, à partir de laquelle les corps réels sont jugés, évalués, validés ou disqualifiés.

Dans la publicité et les clips que nous regardons à la télé par exemple, les femmes métisses à l’écran sont choisies pour coller à ce standard : peau claire mais pas blanche, cheveux “domptés”, traits compatibles avec les canons blancs tout en gardant une touche “d’ailleurs”. Un rapport de 2008 “Publicité et diversité” montre que les personnes non blanches y sont souvent “peu typés”, et que le métissage sert à banaliser leur présence en atténuant leur altérité. Un compromis qui se veut rassurant : assez exotique pour vendre du rêve, assez blanchi pour ne pas déranger le regard dominant. De même, l’avis du Conseil de l’éthique publicitaire sur les minorités visibles, note que la pub utilise ces corps de façon indifférenciée, en les rendant “neutres” pour éviter toute confrontation avec les histoires raciales réelles.

Sur les réseaux sociaux, les femmes métisses qui ne correspondent pas au cliché de la métisse “idéale” (celles dont la peau est plus foncée ou dont les cheveux sont crépus, par exemple) se retrouvent souvent moins visibles, moins sollicitées et souvent cantonnées à des rôles secondaires. Pendant ce temps, leurs homologues métisses correspondant à un visage “bankable” toute l’année, bénéficient d’une exposition et d’opportunités bien plus larges.

Exotisation et hypersexualisation constante

Avant même d’être des personnes, les femmes métisses sont souvent des images. Des silhouettes sur lesquelles on projette des fantasmes esthétiques et sexuels. Dans la culture populaire française, cette réduction a longtemps été assumée sans détour. Dans sa chanson Mélissa, Julien Clerc chante une “métisse d’Ibiza” qui “vit toujours dévêtue”. Le refrain ne lui laisse aucune intériorité : elle n’est qu’un corps à regarder.

“Oh matez ma métisse, Oh ma métisse est nue, Oh matez ma métisse, Oh ma métisse est nue”

Les femmes métisses sont aussi souvent représentées comme des figures à la fois attirantes et dangereuses : sirènes, tentatrices, sorcières… Des corps désirés, mais rarement pleinement respectés. Comme l’ont montré François Laplantine et Alexis Nouss, les discours sur le métissage oscillent eux aussi entre fascination exotique et suspicion, entre valorisation fantasmatique et rejet de l’”impur”. Le métissage y apparaît moins comme une réalité vécue que comme un écran sur lequel se projettent des désirs et des peurs.

Ce fantasme a des conséquences très concrètes. Parce qu’une fois que l’on a fabriqué cette “métisse de désir”, il faut bien lui donner une forme précise : peau claire, boucles souples, sensualité… Celles qui correspondent à cette image sont souvent hypersexualisées. Celles qui s’en éloignent deviennent au contraire complètement invisibles voire rejetées.

Cette fétichisation déborde jusque dans l’intime. Eva, créatrice du média Toffee Club et du podcast “A mixed girl therapy”, raconte combien ces projections façonnent les attentes des autres : l’idée que les femmes métisses seraient forcément décomplexées sexuellement, peu enclines à s’engager, condamnées aux histoires sans lendemain. “On m’a souvent dit : “Je ne pensais pas que tu voulais te poser.” À force, j’ai fini par croire que je ne méritais pas de vivre une relation sérieuse.”

Un héritage colonial et esclavagiste

Tous ces fantasmes ne datent pas d’aujourd’hui. Ils puisent leurs racines dans l’héritage colonial et esclavagiste, période pendant laquelle les femmes métisses étaient perçues comme “plus acceptables” que les femmes noires, occupant une place intermédiaire dans les hiérarchies raciales imposées par les puissances européennes. L’anthropologue et professeure d’université, Gloria Wekker, dans son ouvrage White Innocence, montre comment, dans le contexte colonial néerlandais, les femmes noires et métisses étaient construites comme sexuellement disponibles, insatiables et toujours accessibles aux hommes blancs, tandis que les femmes blanches, elles, étaient associées à la respectabilité et à la pureté.

Schomburg Center for Research in Black Culture, NYPL - domaine public (1902).

Elle analyse ces relations, souvent enjeux de rapports de force coloniaux, comme participant à une hiérarchisation raciale et sexuelle où les femmes métisses occupaient une position ambiguë : moins “sauvages” que les femmes noires, mais suffisamment “exotiques” pour être l’objet d’un désir contrôlé par le regard blanc. Wekker montre comment ce statut ambigu (ni pleinement blanche, ni pleinement noire) les rendait à la fois valorisées (accès à des rôles domestiques, parfois concubines privilégiées) et objectifiées, leur corps devenant le symbole d’une hybridité “civilisable”. L’écrivaine et activiste afro-américaine, Alice Walker, a été l’une des premières à mettre un mot sur cette forme de discrimination : le colorisme.

Comme le souligne Kimberlé Crenshaw avec son concept d’intersectionnalité, race et genre se combinent pour créer des oppressions spécifiques. Dans le cas des femmes métisses afro-descendantes, cela se traduit par une double invisibilisation : elles sont à la fois jugées selon des critères raciaux hérités du colonialisme et contraintes par des normes de beauté qui imposent une désirabilité étroite.

Des clichés toujours bien ancrés

Si les imaginaires coloniaux ont construit la figure de la “métisse”, telle qu’on l’imagine aujourd’hui, ces clichés ne se sont pas effacés avec le temps. Aujourd’hui encore, ils influencent la manière dont les femmes métisses afro-descendantes sont perçues et traitées, jusque dans les interactions quotidiennes et numériques.

Rokhaya Diallo, co-autrice du livre Kiffe ta race et co-créatrice du podcast du même nom, l’explique à Cosmopolitan : “Dans les pays d’Afrique noire ou dans le Sud de l’Asie, les personnes considérées comme les plus belles sont les plus claires. Ça crée des hiérarchies au sein des populations issues d’un même groupe ethnique.” Pour preuve, cette valorisation de la peau claire pousse encore aujourd’hui certaines femmes à recourir à des produits blanchissants, souvent dangereux pour la peau et la santé, dans le but de se conformer à cette norme esthétique.

Comme le montre Solène Brun (Derrière le mythe métis, 2024), le “mythe métis”, ou l’idée d’un “métissage heureux”, masque les rapports de domination historiques (esclavage, viols, hiérarchies raciales) qui ont produit ces unions. La métisse “idéale” (caramel, sensuelle, réconciliatrice) sert à célébrer le mélange tout en occultant ses origines violentes, et explique pourquoi certaines normes esthétiques continuent à façonner nos perceptions et comportements aujourd’hui.

Se libérer des imaginaires hérités

Repérer la fétichisation dans les rencontres, en ligne ou dans la vie réelle, n’est pas simple. “C’est très compliqué quand on est dans une phase de rencontre ou sur une application de rencontre d’identifier les moments où on est fétichisées, où on est approchées parce que quelqu’un projette sur nous des choses liées à notre ethnicité, réelle ou supposée”, explique Rokhaya Diallo.

Pour mieux comprendre et dénoncer ces situations, plusieurs initiatives ont émergé sur les réseaux sociaux, comme le compte Instagram @femmesnoiresvs_datingapps, qui recueille les témoignages de femmes noires et métisses confrontées à la fétichisation sur les applications de dating. Certains sites eux-mêmes commencent à réagir : en mars 2021, Badoo lançait une campagne invitant ses utilisateur.rice.s à dépasser les préjugés raciaux et les stéréotypes.

Mais se protéger de la fétichisation et des clichés en tout genre ne se limite pas aux outils numériques. Il est plus que jamais important de changer notre regard et de déconstruire nos propres perceptions. Ainsi, la prochaine fois qu’une femme métisse attire votre attention, demandez-vous : est-ce son sourire, sa posture, ou le stéréotype “métisse” que l’on projette sur elle ? Le piège est subtil : on croit parfois désirer une personne, alors qu’on valide en réalité un fantasme construit sur des siècles d’objétisation coloniale.

Enfin, la clé reste d’écouter et de suivre la parole des premières concernées. Les femmes métisses ne veulent pas être réduites à un idéal esthétique ou à un cliché : elles veulent avant tout être reconnues, à juste titre, comme des sujets à part entière, avec leurs histoires, leurs choix et leurs voix.

