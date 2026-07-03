✍️ Jeannette Marié, rédactrice en chef de Komune

Chaque semaine, vous recevez cette newsletter. Chaque semaine, nous prenons le temps de remettre du contexte là où l'actualité est souvent traitée dans l'urgence.

Depuis bientôt quatre ans, c’est ce que nous faisons sur Komune : rendre accessibles des sujets parfois présentés comme “trop complexes”, “tabous” ou “polémiques”, migrations, racisme, discriminations, identités, mémoire coloniale, islam, médias…

À travers des décryptages, des reportages et des témoignages, nous essayons de donner des outils pour comprendre le monde qui nous entoure.

Vous ne les avez pas encore lus ? Ils sont juste ici

Parce que nous croyons qu’une société plus juste se construit en prenant le temps de se comprendre, de s’écouter et de se parler.

Mais aujourd’hui, nous avons atteint une limite.

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Derrière Komune, il n’y a qu’une toute petite équipe. Pour faire vivre le média, nous devons encore consacrer une grande partie de notre temps à réaliser des vidéos et des événements pour d’autres structures. C’est ce qui nous permet de financer le média, mais c’est aussi autant de temps que nous ne pouvons pas consacrer à enquêter, écrire, tourner et publier davantage de contenus sur Komune.

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, nous sommes convaincues d’une chose : les sujets que nous traitons chaque semaine vont occuper une place immense dans le débat public. Plus que jamais, nous aurons besoin de médias indépendants capables d’apporter des faits, du contexte et de la nuance.

C’est pourquoi nous nous sommes fixé un objectif : atteindre 500 soutiens mensuels d’ici fin juillet.

🎯 À 300 soutiens mensuels, nous pourrons consacrer beaucoup plus de temps au média.

🎯 À 500 soutiens mensuels, nous recruterons Badra, notre stagiaire actuelle, en alternance de journalisme à la rentrée prochaine.

🎯 Au-delà, nous pourrons créer un nouveau poste de journaliste et renforcer durablement la rédaction.

Une partie de nos invitées pour cette campagne de dons : portraits à venir dans notre newsletter et vidéos à retrouver sur notre Instagram

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Un soutien de 4 € par mois nous aide déjà énormément. Si toutes les personnes qui lisent cette newsletter chaque semaine décidaient de contribuer, même à hauteur de quelques euros, nous pourrions enfin nous projeter vers l’avenir.

Si vous êtes imposable, 66 % de votre don est déductible de vos impôts. Par exemple, un soutien de 7 € par mois vous coûte en réalité seulement 2,40 € après déduction fiscale.

Parce que d'ici 2027, nous aurons plus que jamais besoin de faits, de contexte et de nuance pour comprendre les mécanismes qui traversent notre société, résister aux récits simplistes qui cherchent à la diviser et nourrir les conversations difficiles qui nous attendent.

En audio sur votre plateforme de podcast préférée ici , en vidéo sur notre chaine Youtube ici

Si notre travail vous a déjà aidé à comprendre un sujet, à remettre en question une idée reçue ou à avoir une discussion avec un proche, vous pouvez nous aider à continuer.

Merci d’être là. 💛

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