✍️ Lucie Verdier, journaliste stagiaire chez Komune Média.

Ce 6 juin, Narendra Modi, premier ministre indien s’est rendu dans la région du Jammu-et-Cachemire pour inaugurer une ligne ferroviaire stratégique reliant les deux principales villes de la vallée. Un geste hautement symbolique, censé réaffirmer la souveraineté de l’Inde sur ce territoire disputé, plus d’un mois après l’attentat du 22 avril – attribué au Front de résistance, une branche du groupe islamiste pakistanais Lashkar-e-Taiba – qui a coûté la vie à 26 civils.

Alors que la région tente de maintenir une trêve fragile instaurée le 10 mai, cette opération de communication s’inscrit dans une longue guerre d’image entre New Delhi et Islamabad. Une guerre qui se joue aussi sur un autre terrain, plus discret mais tout aussi décisif : celui des cartes.

Petit contexte : le Cachemire est revendiqué depuis 1947 à la fois par l’Inde et le Pakistan, chacun contrôlant une partie du territoire, tandis que la Chine occupe une zone à l’est. Les frontières y sont contestées, mouvantes, et sources de tensions permanentes.

Pour comprendre ce conflit, il faut regarder les cartes : ici, chaque tracé raconte une histoire de pouvoir et d’identité. Les cartes ne sont jamais neutres : elles reflètent des choix politiques et culturels qui influencent notre perception du monde. Apprendre à les lire, c’est aussi apprendre à décoder les messages qu’elles véhiculent et à adopter un regard critique sur ce que nous croyons être « la réalité ».

La taille et la projection

La manière dont une carte représente la taille des continents ou des pays n’est pas anodine. La projection de Mercator, qui est celle la plus utilisée dans le monde occidental, a pour particularité de grossir les surfaces proches des pôles et de réduire celles proches de l’équateur. Ainsi, l’Afrique, qui est presque deux fois plus grande que la Russie en réalité, apparaît souvent plus petite sur ces cartes. Le Groenland, quant à lui, semble aussi grand que l’Afrique, alors qu’il est en réalité quatorze fois plus petit !

Ces différences choquantes sont visibles lorsqu’on regarde le monde avec la projection de Gall Peters qui prend en compte la superficie réelle des continents.





Un puzzle de pays pour montrer l'étendue de la surface de l'Afrique. ©Kai Krause

Ces déformations ne sont pas sans conséquence : elles donnent une importance visuelle démesurée à certains pays, principalement des pays riches occidentaux (Europe, Amérique du Nord) et minimisent d’autres régions du globe, influençant ainsi notre perception de leur poids géopolitique ou culturel. Pour mieux en prendre conscience, vous pouvez comparer les superficies réelles des pays entre eux sur le site The true size.

Le centrage géographique

La plupart des cartes sont centrées sur la région d’origine de leur créateur. En Europe, les planisphères placent souvent le continent européen au centre, reléguant l’Asie et l’Amérique en périphérie. En Chine, les cartes sont centrées sur l’Empire du Milieu, et aux États-Unis, c’est l’Amérique du Nord qui occupe la place centrale. Ce centrage influence profondément la manière dont on se situe dans le monde : ce qui est au centre paraît plus important, plus « normal », alors que ce qui est en marge semble lointain, secondaire, voire exotique. Notre vision du monde est relative et façonnée par notre point de vue géographique.

Carte centrée sur le continent américain. ©pomogayev

Carte centrée sur la Chine. ©Hao Xiaoguang

Il est essentiel de rappeler qu’il n’existe pas de carte “objective” de la réalité. Chaque carte est une interprétation, une construction qui répond à des choix, des contraintes et des intentions. Apprendre à lire une carte, c’est donc apprendre à décrypter les messages implicites qu’elle véhicule : pourquoi tel territoire est-il mis en avant ? Pourquoi tel autre est-il à peine visible ? Quels sont les choix de couleurs, de mots, de symboles qui orientent notre lecture ? Développer un regard critique sur les cartes, c’est se donner les moyens de comprendre le monde avec plus de recul et de discernement.

Les couleurs et symboles

Le choix des couleurs sur une carte joue également un rôle majeur dans la façon dont nous interprétons l’information. Les couleurs vives attirent l’œil et peuvent donner l’impression qu’un phénomène est plus important ou plus dangereux qu’il ne l’est vraiment.

Carte de CNews qui montre les entrées irrégulières via la route des Balkans avec un choix de couleur alarmiste. ©CNews

Carte des principales nationalités qui arrivent en Europe par voies irrégulières. ©Frontex

De même, l’utilisation de symboles (flèches, cercles, pictogrammes) peut exagérer ou minimiser l’importance d’un phénomène selon leur taille ou leur emplacement, orientant ainsi la lecture de la carte. Par exemple, ces deux cartes, publiées respectivement par CNews et Frontex pour illustrer les routes migratoires, véhiculent une impression d’immigration massive, incontrôlable, voire menaçante. Dépourvues de chiffres ou de légendes détaillées, elles adoptent un ton visuellement alarmiste qui suggère une Europe en passe d’être submergée.

Les mots et le langage cartographique

Le vocabulaire utilisé sur une carte n’est jamais neutre. Le choix des noms de lieux (toponymes) peut refléter une vision politique ou culturelle. Par exemple, une carte qui indique « Sahara occidental » ou « Sud du Maroc » ne raconte pas la même histoire : dans le premier cas, elle reconnaît l’existence d’un territoire distinct, dans le second, elle affirme l’appartenance à un État.

De même, l’emploi de certains termes ou l’omission de certains noms peut invisibiliser des peuples, des langues ou des revendications, contribuant à façonner une vision du monde conforme à l’idéologie du cartographe ou de l’institution qui publie la carte. Par exemple, parler de “submersion migratoire” dans le titre d’une carte va sous-entendre l’idée d’un envahissement, des arrivés incontrôlables, alors qu’une carte qui prend les mêmes chiffres mais qui parle de flux migratoires ne donne pas l’impression propose une lecture plus factuelle.





Les frontières contestées et leur représentation + google maps

La manière dont les frontières sont tracées sur une carte peut avoir des conséquences diplomatiques majeures. Revenons sur l’exemple Cachemire : sur Google Maps, la représentation de cette région varie selon le pays depuis lequel on consulte la carte. En Inde, la frontière du Cachemire est dessinée comme faisant partie intégrante du pays, alors que depuis le Pakistan, elle apparaît contestée, en pointillés. Ce phénomène se retrouve également pour la Crimée, la Palestine...

Et parfois c’est même google Maps qui devient un outil politique. En février 2025, Donald Trump a demandé à Google Maps de rebaptiser le "golfe du Mexique" en "golfe d’Amérique". Sur les téléphones américains, le changement est visible : "Gulf of America" s’affiche désormais à la place du nom historique. Au Mexique, en revanche, rien n’a changé. Et vous pouvez allez voir vous même en France les deux noms s’affichent. Loin d’un simple détail cartographique, Trump a salué ce renommage comme une victoire diplomatique, alimentant encore un peu plus les tensions symboliques entre les deux pays.

Ainsi, les cartes deviennent des outils de souveraineté, capables d’affirmer ou de contester la légitimité d’un État sur un territoire. Les éditeurs de cartes, qu’ils soient privés ou publics, doivent parfois choisir entre différentes versions selon les enjeux géopolitiques.



Nous soutenir 💛





Les modifications politiques des cartes

Les cartes sont aussi régulièrement modifiées pour accompagner des évolutions politiques ou diplomatiques. Récemment, la France a modifié la carte officielle du Maroc pour inclure le Sahara occidental, affirmant ainsi une position diplomatique sur ce territoire contesté.

Ces décisions ne sont jamais anodines : elles peuvent légitimer une revendication territoriale, soutenir un allié ou, au contraire, provoquer une crise diplomatique. Les cartes deviennent alors des instruments de pouvoir, capables de façonner la perception internationale d’un conflit ou d’une frontière.

Les cartes sont bien plus que de simples outils de localisation : ce sont des instruments puissants qui influencent notre vision du monde, structurent notre imaginaire et peuvent servir des intérêts politiques ou culturels. Développer un regard critique sur les cartes, c’est apprendre à décoder les choix qui sous-tendent leur création et à comprendre les enjeux cachés derrière chaque représentation. En prenant conscience de ces mécanismes, nous pouvons mieux appréhender la complexité du monde et éviter de tomber dans le piège d'une vision unique ou biaisée de la réalité.

Cet article vous a plu ? Komune a besoin de vous pour continuer !

On veut vous emmener sur le terrain, là où les débats prennent vie, mais que l’on connaît mal : un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, un navire de sauvetage en Méditerranée, etc.

On veut aussi mettre en lumière des initiatives solidaires qui marchent, face aux discours alarmistes sur l’immigration. Bref, des récits qui rassemblent.

Mais pour ça, il nous manque encore 1 500 €/mois pour produire 1 reportage par mois 🎯

☕️ Si chacun d’entre vous donne 2 € par mois (le prix d’un café), on pourra vous emmener sur le terrain.

💛 Aidez-nous à faire exister ces histoires !



Nous soutenir ☕️