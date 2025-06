Pour cet été, on vous a concocté une liste de recommandations pour accompagner vos trajets sur la route des vacances, (ou ceux pour aller au travail, courage !) Avant ça, on vous tient au courant des dernières nouvelles sur Komune, bonne lecture !

✍🏻 Jeannette Marié · Fondatrice de Komune Média

Une Année Extraordinaire et Riche en Projets !

2023/2024 a été une année exceptionnelle pour Komune. Voici pourquoi :

Une Équipe Qui S'agrandit 🎉

L'équipe de Komune s'est enrichie avec l'arrivée d'Anna Jégo en décembre 2023. De une on est passées à deux, et ça change tout !

Anna s’occupe de structurer et commercialiser notre offre de production audiovisuelle, car oui, Komune, n’est pas qu’un média sur les questions d’immigration, c’est aussi une boîte de prod' !

Depuis un an, nous vendons des podcasts, des vidéos et des ateliers à divers clients : entreprises, associations, artistes... Leur point commun ? Une envie de communiquer de manière authentique, alignée sur leur réalité, en remettant leur récit et expertise au centre de leur communication digitale. Si la majorité de nos clients n’ont pas d’activité en lien avec l’accueil et l’inclusion de personnes étrangères, il y a énormément de point commun entre leurs besoins et envies et ce qu’on fait quotidiennement sur le média : Comment valoriser un récit tout en restant authentique ? Comment vulgariser un sujet de niche à une audience non spécialisée, sur les réseaux sociaux notamment ? Etc.

Découvrez l’une de nos productions client à travers ce podcast réalisé pour SINGA Lille (publié sur Komune) avec une dizaine de personnes immigrées autour du thème : "C'est quoi chez soi ?" que vous pouvez écouter ici.

Vous trouverez également ici une vidéo de présentation réalisée pour le camping La Ferme de Perdigat.

Une Communauté en Pleine Expansion 🚀

Notre communauté a explosé ! En un an, notre compte Instagram est passé de 2 000 à 24 000 abonné.es, sans compter les 10 000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn, les plateformes de podcast, YouTube, TikTok, et cette newsletter. Votre soutien est notre plus belle récompense. Et merci à tous ceux et celles qui ont partagé leurs récits et/ou expertises dans nos podcasts et vidéos !

Enjeux Politiques : Relever le Défi 💪

Nous avons dû adapter notre programme de publication face à l'actualité brûlante : Loi immigration, Jeux Olympiques, élections européennes et législatives. Retrouvez nos analyses et contenus sur ces sujets sur notre Instagram (@komune.media) et dans les premiers articles de cette newsletter.

De Nouveaux Talents et Stagiaires 🌟

Merci à nos quatre stagiaires, Nassim, Constance, Sara et Maud, pour leur contribution inestimable. Nous sommes impatients d'accueillir Hanna et Amina à la rentrée. Votre travail est précieux pour Komune !

De gauche à droite : Jeannette Marié (fondatrice), Sara Trabi (stagiaire journaliste) et Maud Tardieux (stagiaire production audiovisuelle) - ©Komune Média

Événements Passés et à Venir 🎉

En décembre, le Festival Komune à Hoba Paris fut un franc succès. Rendez-vous le 22 septembre à Petit Bain pour célébrer "La France qu'on est" avec stand-up et concerts. Les bénéfices iront à SOS Méditerranée.

Visuel de notre événement “La France qu’on est” réalisé par Vivien Stuerga - Lucid Dream.

Projets Futurs : Stay Tuned 📅

De grands projets se profilent ! Nous préparons des contenus approfondis sur l'histoire de l'immigration en France avec un tout nouveau format, on vous en dit plus à la rentrée. La 2e saison de notre podcast touche à sa fin, avec deux épisodes à venir. La 3e saison arrivera fin 2024/début 2025, et elle sera un peu différente...

Nous vous laissons quelques recommandations pour en apprendre plus sur l'immigration.

Nos recommandations

🎧 À écouter



🛟 La série Le Naufrage du podcast L’Affaire de Paradiso Media !

Présentée par le journaliste et reporter Sina Mir, cette série intitulée “Le Naufrage” et sortie le 27 mars 2024, revient sur le drame qui a coûté la vie à 130 personnes dans la nuit du 21 au 22 avril 2021, après avoir fui la Libye deux jours plus tôt. C’est au sud de la Sicile, que les corps de 130 personnes sont retrouvés par l’Ocean Viking, un navire affrété par SOS Méditerranée, une ONG qui organise des opérations de sauvetage en Méditerranée, à qui on reversera les bénéfices de notre événement La France qu’on est le 22 septembre. La série se décline en 7 épisodes d’environ 30 minutes à 1h chacun. Elle documente le naufrage d’avril 2021 de manière détaillée en faisant appel à des témoignages, des analyses géopolitiques et historiques. Bref, une véritable enquête qui met en lumière les défis humanitaires en mer et les lacunes des systèmes de secours internationaux.

Plus d’infos ici .





🧐 Les cours de François Héran du Collège de France





François Héran est l’un des démographes spécialisé sur les flux migratoires les plus actifs . Il a d’ailleurs créé une chaire Migrations et sociétés au Collège de France. Il est en général l’expert que les médias appellent pour savoir s’il y a “une submersion migratoire” en Europe. Spoiler alert, il n’y en a pas, mais on vous laisse lire et écouter ses travaux ⬇️

Armé de faits (historiques, sociologiques, géographiques, etc), les cours et séminaires de François Héran permettent de comprendre en profondeur les migrations et leurs liens avec les sociétés. La bonne nouvelle c’est qu’ils sont disponibles en podcast et sur YouTube : Migrations et sociétés, Collège de France.



Si vous êtes plus lecture qu’audio, on vous recommande son ouvrage “Immigration : le grand déni” paru en 2023 aux éditions Seuil.



"Vietnam sur Lot" : Un Voyage Intime dans l'Histoire 🌍

Plongez dans l'histoire méconnue des 1200 rapatriés de la guerre d’Indochine, installés dans ce qui était un camp militaire à Sainte-Livrade-sur-Lot. Alix Douart enquête sur ce lieu où sa mère a grandi, dévoilant des récits de décolonisation et d'exil. Ce podcast en 6 épisodes capte l'émotion et la réalité de la colonisation, des guerres et du déracinement. Une exploration personnelle et touchante produite par Paradiso Media.

À écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube.

📖 À lire

"Je me souviens de Falloujah" : Un Voyage entre Mémoire et Oubli 📚

Dans les années 1970, Rami fuit la dictature de Saddam Hussein pour se réfugier en France, gardant le secret sur son passé. À la fin de sa vie, frappé d'amnésie, il ne se souvient que de Falloujah, incitant son fils Euphrate à explorer leur histoire familiale. Euphrate reconstitue alors la vie de son père et découvre des secrets enfouis entre l'Irak et la France. Ce premier roman poignant explore la mémoire, l'identité et les liens familiaux brisés puis retrouvés.

"L’Odyssée d’Hakim" : Une Saga sur l'Exil en 3 Tomes 📚

"L’Odyssée d’Hakim" de Fabien Toulmé est une série de bandes dessinées en trois tomes publiée par Delcourt, qui raconte l'histoire vraie d'un jeune Syrien forcé à l'exil après les révolutions de 2011. Ce voyage, de la Syrie à la France, passe par la Jordanie, la Turquie, la Grèce, la Serbie et la Hongrie, montrant les défis et les espoirs de Hakim.

🍿À voir



📺 On recommande “Tiktok et le business des passeurs de migrants” par Sources, le magazine d’investigation d’Arte

Légende & crédits photo: Screenshot de l’enquête documentaire d’ARTE Sources intitulée “Tiktok et le business des passeurs de migrants” sur Arte.tv , le 28 mai 2024 / ARTE

Un documentaire de 14 minutes qui révèle le business des passeurs en Europe et en France, à travers le réseau social chinois Tiktok. Arte Sources, le récent magazine d’investigation d’Arte (média franco-allemand), dévoile à partir de sources libres d’accès (open source), l’immense trafic dont sont victimes les personnes migrantes. Des passeurs proposent des traversées en bateaux pneumatiques à des prix exorbitants et qui diffèrent selon la nationalité des migrants. On y apprend par exemple que les passeurs demandent aux migrants albanais de payer plus de 2000 euros une traversée de la Manche, contre environ 1500 euros pour les migrants afghans. Ces passeurs feraient des fortunes grâce au trafic sur Tiktok. Pourtant la plateforme chinoise n’a pas l’air de les sanctionner.

Disponible sur Arte.tv et YouTube

Pour plus d’infos sur les méthodes de réalisation du documentaire: https://www.arte.tv/fr/articles/tiktok-et-le-business-des-passeurs-de-migrants-la-methode

📍Pour celles et ceux qui seront à Paris pendant les vacances



🎭 Si vous ne l’avez pas encore vu, on recommande la pièce Passeport d’Alexis Michalik !

L’histoire débute par la fin. La pièce s’ouvre sur une mise en scène du réveil brutal d’un réfugié érythréen, Issa, dans le camp de Calais. Issa a perdu la mémoire et la seule chose qu’il lui reste est un passeport. Sans savoir qui il est, ni d’où il vient, Passeport remonte le fil de son histoire et de son parcours. On découvre les procédures administratives, longues et difficiles, auxquelles sont confrontées les personnes réfugiées à leur arrivée. Plus généralement, Passeport fait un clin d'œil à l’histoire de l’immigration en France, et au racisme qui a souvent façonné sa perception. “Au fond, c’est notre histoire, à nous. Ou peut-être celle de nos parents, ou de nos ancêtres. Car si l’on remonte assez loin notre généalogie, nous avons tous dû, un jour, apprendre la langue d’un pays étranger, et tenter de nous intégrer,” raconte Alexis Michalik, le metteur en scène.

📍Où ? Au Théâtre de la Renaissance, 20 Boulevard Saint-Martin à Paris (75010)

📆 Quand ? Du 28 mars au 31 août 2024

💶 À quel prix ? Entre 12 et 60 euros selon la catégorie

Plus d’infos ici.

🥘 On recommande le Ardi Concept Store !

Situé au nord du 18ème arrondissement de Paris, Ardi Concept Store est un des seuls restaurants palestiniens de la capitale. Cela ne l'empêche pas de vous proposer d'excellents petits plats qui vous font voyager à travers différentes villes palestiniennes, de Hébron à Haïfa, en passant par Ramallah. Cette cuisine palestinienne familiale propose des tarifs plutôt abordables, compte tenu de la rareté de la cuisine palestinienne en France et des produits de qualité utilisés. Des évènements tels que des conférences, des rencontres littéraires, des cours de dabké (danse traditionnelle palestinienne) et autres, y sont aussi proposés.

📍Où ? Au 10-12 Allée Lydia Becker à Paris (75018)

💶 À quel prix ? Entre 20 et 30€ en moyenne

☎️ Réservation obligatoire : ici

Plus d’infos ici.

😫 Le choix des recommandations a été dur, on aurait aimé vous en rajouter plein d’autres.

💬 Si vous avez des contenus/ lieux/ événements, etc, en lien avec les migrations à recommander, laissez-nous un commentaire !

