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Noemie
Oct 5

L'article est merveilleusement bien écrit, légèrement poétique et très touchant. Ça fait du bien, de se dire que nous, qui nous nous sentons seuls car différents des Français Blancs, sommes en vérité beaucoup à ressentir la même chose. La question de double identité et du manque est une question à laquelle on aura mille et une réponses, plus instruites et recherchées les unes que les autres, qui pourtant ne feront jamais vraiment partir ces ressentis. Mais c'est ok, j'ai fini par accepter. L'identité n'est pas un but en soi, mais plutôt un processus. On apprends chaque jour un peu plus sur nos identités, et on s'entraide un peu plus chaque jour à rendre la vie des immigrés et de anciennes colonies plus douce. Merci, pour le travail de recherche, pour les témoignages, et l'écriture. C'est du très bon travail!

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Komune Média
Oct 6

Merci pour votre retour !

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