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AmandlaMedia
Sep 22

À force d’utiliser certaines catégories, on finit par oublier qu’elles ont elles-mêmes une histoire, elle nous semblent simplement décrire le monde, alors qu’elles racontent aussi qui a eu le pouvoir de nommer qui, à quelle époque et dans quel contexte. Remonter l’histoire des mots permet justement de rendre à nouveau visible cette construction.

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